超強颱風樺加沙｜中央氣象台：今年西北太平洋最強風王　強度16級

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】熱帶氣旋樺加沙（菲律賓提供名稱，意思快速移動）30小時內連升四級，至今日（21日）凌晨2時已升至超強颱風，天文台預測其中心附近最高持續風速日內更會升至每小時220公里。



中央氣象台預料樺加沙達16級，即每秒移動55米，成為今年以來西北太平洋的最強颱風，預料星期三（23日）廣東沿海登陸。至於另一颱風浣熊強度也達16級，惟路徑向西偏北方向移動，對中國近海海域沒有影響。



中央氣象台表示，雙颱風「樺加沙」和 「浣熊」的強度提升至超強颱風級。 其中樺加沙成為今年西北太平洋最強颱風。(中央氣象台圖片)

樺加沙封王 今年西北太平洋最強颱風

中央氣象台表示，現時在海面上活躍的雙颱風「樺加沙」和 「浣熊」的強度提升至超強颱風級。 其中熱帶氣旋樺加沙強度為16級，即每秒移動55米，成為今年西北太平洋最強颱風。當局預計，樺加沙將以每小時15公里的速度繼續向西北移動，強度也將持續增強。

中央氣象台預料樺加沙星期一（22日）將穿越巴士海峽，星期二（23日）凌晨進入南海東北部海面，其後趨向廣東沿海登陸。 而熱帶氣旋浣熊強度也已達到16級，未來其路徑向西偏北方向移動，暫時對中國近海海域無影響。

中央氣象台預料樺加沙星期一（22日）將穿越巴士海峽，星期二（23日）凌晨進入南海東北部海面，其後趨向廣東沿海登陸。(中央氣象台圖片)

周一全港降雨量達100至250毫米

中央氣象台預料星期日(21日)廣東中部、雲南東北部、等地的部分地區有大到暴雨。其中廣東中部降雨量達到50至100毫米；香港在21日達到100至250毫米降雨量。

中央氣象台表示，香港在21日達到100至250毫米降雨量。(中央氣象台圖片)

中央氣象台：樺加沙颶風圈半徑東北方向達100公里

內地中央氣象台今晨5時資料顯示，樺加沙的環流非常大：

7級（風力時速52-62公里，即強風）風圈半徑：東北方向350公里；東南方向300公里；西南方向300公里；西北方向350公里；

10級（風力時速88-103公里，即烈風）風圈半徑：東北方向180公里；東南方向180公里；西南方向150公里；西北方向180公里；

12級（風力時速118公里或以上，即颶風）風圈半徑：東北方向100公里；東南方向120公里；西南方向100公里；西北方向80公里。



假如當樺加沙最近香港時環流仍維持此大小，以其中心與香港距離最遠90公里，不止10級風覆蓋香港全境，甚至可能全境處於其12級風範圍，屆時本港不止吹11級風。

9月21日早上7時可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有清晰風眼。（Tropical Tidbits圖片）

超強颱風樺加沙9月21日02時集結在香港之東南偏東約 1,510公里，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

在上午8時，超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約750公里，即香港之東南偏東約 1,500公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



熱帶氣旋9月19日為本港帶來3號風球，下午在尖沙咀海旁，有遊客到來感受風力，有新人拍攝婚紗照。(廖雁雄攝)

熱帶氣旋9月19日為本港帶來3號風球，下午在尖沙咀海旁，有遊客到來感受風力，擺甫士拍照。(廖雁雄攝)

+ 3

3日間由熱帶低氣壓升至最高超強颱風

熱帶氣旋樺加沙「升勢」凌厲，由9月18日凌晨2時增強為熱帶低氣壓，到9月21日凌晨2時已成為超強颱風，三日間快速增強。上周五（19日）晚上8時起30小時內，連升四級：

上周五（19日）晚上8時：由熱帶風暴升級為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時90公里；

昨日（20日）下午2時升級為颱風，中心附近最高持續風速140公里；

昨日（20日）晚上8時升級為強颱風，中心附近最高持續風速165公里；

今日（21日）凌晨2時升級為超強颱風，中心附近最高持續風速195公里。



熱帶氣旋樺加沙由9月18日凌晨2時增強為熱帶低氣壓，到9月21日凌晨2時已成為超強颱風，三日間快速增強。(天文台圖片)

9月21日早上7時的衞星雲圖可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有清晰風眼。（天文台圖片）

9月21日早上7時的衞星雲圖可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有極大對流天氣區（紅色示）。（天文台圖片）

中心附近最高持續風速周二料見每小時220公里

天文台今日凌晨2時的預測顯示，超強颱風樺加沙在未來數日仍會繼續增強，中心附近最高持續風速到周一（22日)凌晨2時升至每小時210公里，到周二（23日）凌晨2時再升至每小時220公里，或今其頂峰，預測到周三（24日）靠近香港時，中心附近最高持續風速仍達每小時210公里。

超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度。（天文台圖片）

料周二晚上進入本港400公里範圍 周三日間天文台以南約70公里掠過

按照天文台今日凌晨2時的預測，超強颱風樺加沙周一（22日）晚上進入本港之東南800公里警戒範圍，到周二（23日）凌晨2時移至東南600公里，其時中心附近最高持續風速升至每小時220公里，到晚上進入本港400公里範圍。

天文台預測樺加沙周三（24日)日間最近香港，在天文台以南約70公里的珠海市佳蓬列島以南海域掠過，即相距香港北面沙頭角約100公里。其後向西快速移動，橫過珠江口、澳門以南，登陸台山南面上川島和下川島，續移向陽江、茂名、湛江，再進入北部灣，在周四（25日）減弱為颱風，料其後再於越南河內以南登陸並減弱。

天文台預測超強颱風樺加沙9月24日凌晨2時移至香港東南約150公里時，中心附近最高持續風速達每小時210公里 。（天文台圖片）

明日的天氣：市區氣溫最高升至34度 漸轉吹北風

天文台表示，與前熱帶風暴米娜殘餘相關的驟雨正影響珠江口一帶，本港今早多處地區錄得超過20毫米雨量，而新界東部的雨量更超過70毫米。今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高氣溫約29度，吹和緩東至東南風，稍後離岸風勢間中清勁。

樺加沙會在今明兩日（21及22日）移向呂宋海峽一帶並繼續增強，並在本周初進入南海北部。天文台指受其外圍下沉氣流影響，星期一（22日）至星期二（23日）初時廣東沿岸天氣酷熱，市區氣溫最高升至34度。天文台預測星期一吹東風4級，漸轉吹北風，初時部分時間多雲，日間漸轉天晴酷熱。

預測周二天氣變化大 早上酷熱 稍後狂風驟雨 離岸及高地吹8級風

星期二天氣變化大，料轉吹北風4至5級，稍後6至7級，離岸及高地達8級，漸轉多雲，早上短暫時間有陽光及酷熱，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

天文台9月21日早上07時50分更新九天天氣預報，預測受到本周中受到超強颱風樺加沙吹襲，天氣相當惡劣。（天文台圖片）

到周三（24日)打大風，天文台暫料吹東至東北風8至9級，離岸及高地達11級，稍後轉吹東南風；密雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。到周四（25日）吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級；多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大，海有非常大浪及湧浪。

天文台預測到周五（26日)天氣「恢復正常」，東風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；周末（27及28日)大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫最高32度。

內地中央氣象台9月21日清晨的預測顯示，樺加沙將增強至超強颱風風力，並移至珠江口，屆時可能減弱為強颱風。（ 中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署9月21日凌晨的預測顯示，樺加沙將增強至超強颱風風力，並移至珠江口。（ 台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳9月21日凌晨的預測顯示，樺加沙將增強至超強颱風風力，並移至珠江口，屆時減弱為強颱風。（ 日本氣象廳圖片）