超強颱風樺加沙｜中央氣象台：今年西北太平洋最強風王　強度17級

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】熱帶氣旋樺加沙（菲律賓提供名稱，意思快速移動）30小時內連升四級，至今日（21日）凌晨2時已升至超強颱風。



按中央氣象台資料，樺加沙今早最大風力達16級，即中心附近最高持續風速每秒51至56米或每小時184至201公里，成為今年以來西北太平洋的最強颱風，預料星期三（23日）廣東沿海登陸。到11時中央氣象台已錄得其最大風力達17級，為風力級別最高級別，與天文台預測其中心附近最高持續風速日內更會升至每小時220公里吻合。



至於另一颱風浣熊強度也達16級，惟路徑向西偏北方向移動，對中國近海海域沒有影響。



9月21日衞星雲圖顯示，超強颱風樺加沙（右下角）環流非常巨大。（中央氣象台圖片）

中央氣象台預料樺加沙星期一（22日）將穿越巴士海峽，星期二（23日）凌晨進入南海東北部海面，其後趨向廣東沿海登陸。(中央氣象台圖片)

樺加沙封王 今年西北太平洋最強颱風

中央氣象台表示，現時在海面上活躍的雙颱風「樺加沙」和 「浣熊」的強度提升至超強颱風級。 今早熱帶氣旋樺加沙強度中心附近最高持續風速16級，即每秒移動55米，成為今年西北太平洋最強颱風。當局預計，樺加沙將以每小時15公里的速度繼續向西北移動，強度也將持續增強。

中央氣象台預料樺加沙星期一（22日）將穿越巴士海峽，星期二（23日）凌晨進入南海東北部海面，其後趨向廣東沿海登陸。

韓國氣象廳9月21日凌晨的預測顯示，樺加沙將增強至強颱風風力，並移至珠江口。（ 韓國氣象廳圖片）

周一全港降雨量達100至250毫米

中央氣象台預料星期日(21日)廣東中部、雲南東北部、等地的部分地區有大到暴雨。其中廣東中部降雨量達到50至100毫米；香港在21日達到100至250毫米降雨量。

中央氣象台表示，香港在21日達到100至250毫米降雨量。(中央氣象台圖片)

中央氣象台：樺加沙颶風圈半徑東北方向達100公里

內地中央氣象台今早11時資料顯示，樺加沙的環流非常大：

7級（風力時速52-62公里，即強風）風圈半徑：東北方向350公里；東南方向300公里；西南方向300公里；西北方向350公里；

10級（風力時速88-103公里，即烈風）風圈半徑：東北方向180公里；東南方向180公里；西南方向150公里；西北方向180公里；

12級（風力時速118公里或以上，即颶風）風圈半徑：東北方向100公里；東南方向120公里；西南方向100公里；西北方向80公里。



到下午2時，樺加沙的環流增大了：

7級（風力時速52-62公里，即強風）風圈半徑：東北方向480里；東南方向340公里；西南方向340公里；西北方向480公里；

10級（風力時速88-103公里，即烈風）風圈半徑：東北方向200公里；東南方向160公里；西南方向160公里；西北方向180公里；

12級（風力時速118公里或以上，即颶風）風圈半徑：東北方向120公里；東南方向100公里；西南方向80公里；西北方向100公里。



假如當樺加沙最近香港時環流仍維持此大小，以其中心與香港距離最遠90公里，不止10級風覆蓋香港全境，甚至可能全境處於其12級風範圍，屆時本港不止吹11級風。

9月21日早上7時可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有清晰風眼。（Tropical Tidbits圖片）

超強颱風樺加沙9月21日02時集結在香港之東南偏東約 1,510公里，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

在上午8時，超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約750公里，即香港之東南偏東約 1,500公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



熱帶氣旋9月19日為本港帶來3號風球，下午在尖沙咀海旁，有遊客到來感受風力，有新人拍攝婚紗照。(廖雁雄攝)

熱帶氣旋9月19日為本港帶來3號風球，下午在尖沙咀海旁，有遊客到來感受風力，擺甫士拍照。(廖雁雄攝)

+ 3

3日間由熱帶低氣壓升至最高超強颱風

熱帶氣旋樺加沙「升勢」凌厲，由9月18日凌晨2時增強為熱帶低氣壓，到9月21日凌晨2時已成為超強颱風，三日間快速增強。上周五（19日）晚上8時起30小時內，連升四級：

上周五（19日）晚上8時：由熱帶風暴升級為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時90公里；

昨日（20日）下午2時升級為颱風，中心附近最高持續風速140公里；

昨日（20日）晚上8時升級為強颱風，中心附近最高持續風速165公里；

今日（21日）凌晨2時升級為超強颱風，中心附近最高持續風速195公里。



天文台9月21日8時更新的預測移動路徑圖顯示，樺加沙會在9月24日上8時在天文台以南約60至70公里掠過，其時尚達超強颱風級別，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

為何香港最高風力只有最高12級，而內地有17級？

現時各地採用代表風力的蒲福氏風級（Beaufort scale 或 Beaufort wind force scale，又名蒲福風級、蒲氏風級）是英國科學家法蘭西斯．蒲福（Francis Beaufort）於1805年根據風對地面物體或海面的影響程度而定出的風力等級，按強弱，將風力劃為「0」至「12」，共13個等級，即目前世界氣象組織所建議的分級。

當天文台發出8號風球，代表風力達8至11級，即普遍吹烈風至暴風，風力由時速63公里至117公里；當風力達時速118公里以上，代表吹颶風，為最高12級。

天文台使用蒲福氏風級表，8至9級為烈風，即3號風球風力。（天文台圖片）

內地中央氣象台採用再分13至17級風力制度

到1950年代，隨着人類的測風儀器持續發展進步，使量度到自然界的風實際上可以大大地超出了12級，於是就把風級擴展到最高17級，即由0至17級共有18個等級。不過世界氣象組織航海氣象服務手冊採用的分級只是0至12級，無建議擴展到13至17級，不過內地中央氣象台則採用18個等級制度，標示為風力秒速，與天文台用時速單位不同，不過換算後為一樣。

中央氣象台採用0至17級共有18個等級的風力表。(深圳氣象台網頁圖片)

以12級風力為例，天文台泛指風力達時速118公里以上的颶風，而中央氣象台則限時速118公里至133公里／秒速32.6至36.9米；至於17級風力，代表風速203公里／秒速56.1米或以上。

中央氣象台採用0至17級共有18個等級的風力表。(深圳氣象台網頁圖片)

9月21日早上7時的衞星雲圖可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有清晰風眼。（天文台圖片）

9月21日早上7時的衞星雲圖可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有極大對流天氣區（紅色示）。（天文台圖片）

中心附近最高持續風速周二料見每小時220公里

天文台今日凌日8時的預測顯示，超強颱風樺加沙在未來數日仍會繼續增強，中心附近最高持續風速到周一（22日)早上8時升至每小時220公里，或屬其頂峰，到周二（23日）早上8時移至本港東南約450公里，中心風速維持每小時220公里，預測到周三（24日）早上靠近香港時，中心附近最高持續風速仍達每小時195公里。

超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度。（天文台圖片）

料周二晚上進入本港400公里範圍 周三日間天文台以南約70公里掠過

按照天文台今日早8時的預測顯示，超強颱風樺加沙周一（22日）晚上進入本港之東南800公里警戒範圍，到周二（23日）早上8時移至本港東南約450公里，晚上進入本港400公里範圍。

天文台預測樺加沙周三（24日)日間最近香港，在天文台以南約60至70公里的珠海市佳蓬列島以南海域掠過，即相距香港北面沙頭角約100公里內。其後向西快速移動，橫過珠江口、澳門以南，登陸台山南面上川島和下川島，續移向陽江、茂名、湛江，再進入北部灣，在周四（25日）減弱為強烈熱帶風暴，料其後再於越南河內以南登陸並減弱。

天文台預測超強颱風樺加沙9月24日凌晨2時移至香港東南約150公里時，中心附近最高持續風速達每小時210公里 。（天文台圖片）

明日的天氣：市區氣溫最高升至34度 日間漸轉天晴

天文台表示，熱帶氣旋樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部。受其外圍下沉氣流影響，星期一至星期二（22日及23日)初時廣東沿岸天氣酷熱，市區氣溫最高升至34度。天文台預測星期一東風4級，漸轉吹北風，初時部分時間多雲，日間漸轉天晴，天氣酷熱，海有湧浪。

天文台9月21日早上11時半更新九天天氣預報，預測受到本周中受到超強颱風樺加沙吹襲，天氣相當惡劣。（天文台圖片）

預測周二天氣變化大 早上酷熱 稍後狂風驟雨 離岸及高地吹9級風

星期二天氣變化大，料轉吹北風5至6級，稍後7至8級，離岸及高地達9級；漸轉多雲，早上短暫時間有陽光及酷熱，最高33度；稍後有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

到周三（24日)打大風，天文台暫料吹東至東北風9至10級，離岸及高地可能達12級，漸轉吹東南風，稍後7至8級；密雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。到周四（25日)吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級；多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大，海有非常大浪及湧浪。

天文台預測到周五（26日)天氣「恢復正常」，吹東風4級，間中5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；周六（27日)略為好轉，大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光，氣溫最高32度；但到周日（28日）大致多雲，有幾陣驟雨，吹東風4至5級。