天氣交通｜黃色火災危險警告　東鐵紅磡至旺角東服務暫停

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-18 08:03

為配合東鐵綫過海段的新軌道接駁工程，於今日（4月18日)首班車起，東鐵綫來往紅磡站至旺角東站的列車服務暫停，直至當日服務完結。港鐵現正提供免費接駁巴士來往紅磡至九龍塘，不停旺角東，但由於受路面情況及運載能力的限制，整體車程的預計時間將會更長。受影響的乘客，請考慮使用港鐵其他綫路或其他交通工具。

運輸署早上7點通知，較早前因交通意外而封閉的東區走廊往中環方向近太古城的部份行車線現已解封。因路面下陷，灣仔道介乎寶靈頓道與堅拿道西之間的全線仍封閉。

上午五時，超強颱風舒力基集結在馬尼拉之東南偏東約800公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。本港今日（18日）天氣預測大致多雲。日間部分時間天色明朗及乾燥，最高氣溫約24度。晚上有一兩陣雨。吹清勁東風，離岸間中吹強風。展望明日風勢頗大，有一兩陣雨。本週中後期大致天晴。清晨6點天文台錄得氣溫22.5度，相對濕度63%。黃色火災危險警告現正生效。

一股強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸。覆蓋華南的雲層預料會在本週中期逐漸轉薄，本週後期該區日間天氣炎熱。另外，熱帶氣旋舒力基會在未來數天橫過菲律賓以東海域。

為配合東鐵綫過海段的新軌道接駁工程，於4月18日(星期日)首班車起，東鐵綫來往紅磡站至旺角東站的列車服務暫停，直至當日服務完結。港鐵現正提供免費接駁巴士來往紅磡至九龍塘，不停旺角東，但由於受路面情況及運載能力的限制，整體車程的預計時間將會更長。受影響的乘客，請考慮使用港鐵其他綫路或其他交通工具。