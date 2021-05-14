酷熱天氣警告　天文台調升周末預測料市區34度　上水長洲或達35度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-14 18:48

夏日熱辣辣，天文台總部今午（14日）錄得攝氏34度，是今年以來最高紀錄，而深水埗成全港最熱，升溫至34.4度。天文台下午調升周末氣溫預測，料周六及日市區最高氣溫同樣達34度，較今早預測調升1度。參考自動分區天氣預報，上水、石崗、打鼓嶺及長洲在周末下午或再升溫至35度。

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今日34度創本年新高 或成第六高溫5月天

酷熱天氣警告生效，不少市民大感熱辣辣，天文台總部錄得最高氣溫34度，是今年以來最高紀錄。翻查資料，本港有記錄以來5月錄得最高氣溫達35.5度（發生在1963年5月31日），目前34度高溫暫成5月第6熱的氣溫。

天文台總部今午錄得最高氣溫34度，是今年以來的最高紀錄。（天文台網站截圖）

下周低壓槽壓境料有雷暴

至於未來九天天氣預測，天文台下午稍有微調，料本周六（15日）及下周日（16日）市區最高氣溫達34度，較今早的預報高1度，大致天晴，日間酷熱，但早上局部地區有驟雨。參考自動分區天氣預報，周末下午時分上水、石崗、打鼓嶺及長洲有機會升溫至35度。

天文台預測，酷熱天氣將持續至下周一（17日），但市區最高氣溫稍降至33度。

一道低壓槽將會在下周初影響華南，並為該區帶來驟雨及雷暴。天文台預測，下周一稍後局部地區有雷暴，下周中期轉為局部地區有驟雨，至近周末有幾陣驟雨，多日市區最高氣溫維持在32度。

參考自動分區天氣預報，上水、石崗、打鼓嶺及長洲在周末下午或再升溫至35度。（天文台網站截圖）

九巴明起逢周末開辦夏季路線91R

另外，九巴公布為方便泳客，將於明天 起，逢星期六、日及公眾假期開辦夏季路線91R ，但只有單向服務，由清水灣巴士總站開出，途經相思灣、銀線灣廣場、直達坑口、將軍澳站、尚德、調景嶺站及彩明，車費全程11.4元，服務時間為下午4:30至7:30。

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