天文台短期內將取消一號戒備信號　端午節料有雨　夏至氣溫達32度

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-12 13:52

截至今日（12日）中午12時半，一號戒備信號仍然生效，天文台指，熱帶低氣壓繼續遠離本港，香港風勢在過去數小時逐漸減弱。天文台會在短期內取消所有熱帶氣旋警告信號。不過，今日及明日仍然大致多雲，間中有驟雨，亦有狂風雷暴。隨着高空反氣旋在下周初至中期逐漸增強，下周二起才有陽光。

周日仍然大致多雲，間中有驟雨，亦有狂風雷暴。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台指，在中午12時，位於海南島的熱帶低氣壓集結在香港之西南約640公里，預料向西或西北偏西移動，時速約18公里，移向北部灣。由於熱帶低氣壓繼續遠離本港。預料風勢會逐漸減弱。當該熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

天文台指熱帶低氣壓繼續遠離本港。（天文台網站截圖）

於早上11時45分的過去1小時，天文台於北區錄得0至9毫米的雨量，而中西區、大埔亦錄得0至4毫米得雨量。天文台指，本港下午及晚上大致多雲，間中有狂風及驟雨，亦有雷暴。吹清勁東至東南風，初時離岸海域及高地間中吹強風，海面有湧浪。

而明日仍間中有驟雨，及有幾陣狂風雷暴；而下周一、即端午節假期同樣有幾陣驟雨。隨著高空反氣旋在下週初至中期逐漸增強，天文台預測至下周二（15日）天色才有好轉，日間短暫時間有陽光；而於下周五日間酷熱，最高氣溫高達攝氏33度。於父親節、6月20日則部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台網站截圖）

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