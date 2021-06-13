天氣交通｜小熊帶來狂風驟雨　東鐵紅磡來往旺角東服務暫停一天

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-13 06:21

與熱帶風暴小熊相關的雷雨帶正影響廣東沿岸地區。本港今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨，亦有幾陣狂風雷暴，最高氣溫約30度。吹清勁東南風，初時離岸及高地間中吹強風，海面有湧浪。

為配合東鐵綫過海段的新軌道接駁工程，東鐵綫來往紅磡站至旺角東站的列車服務將於6月13日(星期日)暫停。市民請預早計劃行程及預留較多的交通時間，並留意傳媒發放的最新交通消息。

上午五時熱帶氣旋小熊集結在河內之東南偏南約150公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，會在今日橫過北部灣，並移向越南北部，但仍會在今日為廣東沿岸帶來狂風驟雨。隨著高空反氣旋在本週初至中期逐漸增強，展望未來數天驟雨逐漸減少，天色較為明朗。短暫時間有陽光。

東鐵綫來往紅磡站至旺角東站的列車服務將於本日全日暫停。由於紅磡香港體育館將於今晚舉行演唱會，演唱會觀眾除了可乘搭由港鐵提供的免費接駁巴士來往紅磡站及九龍塘站外，亦可考慮選乘西鐵綫往返紅磡站並接駁其他鐵路綫。同時，14條特別巴士路線(第20R、36R、41R、87R、98R、215R、224R、259R、260R、269R、270R、271R、701R及796R)將於演唱會散場後提供服務，以方便演唱會觀眾由香港體育館前往各區。

觀景山隧道臨時交通安排

駕駛人士請注意，為配合道路檢查及保養工程，6月13日、14及18日晚上8時00分至翌日上午6時00分期間觀景山隧道往珠海方向管道將臨時封閉，禁止所有車輛駛入，往香港方向管道將實施單管雙程行車；6月16日及17日晚上8時00分至翌日上午6時00分期間；觀景山隧道往香港方向管道將臨時封閉，禁止所有車輛駛入，往珠海方向管道將實施單管雙程行車。有關地點將設置適當的交通標誌，指導駕駛人士。