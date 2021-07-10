天氣交通｜酷熱天氣警告紫外線强度極高　因道路工程九龍多處封路

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-07-10 07:10

本港今日天氣預測天晴，日間酷熱，最高氣溫約34度，天文台已發出酷熱天氣警告。今日的最高紫外線指數大約是12，強度屬於極高。吹輕微至和緩東南風。展望未來兩三日天氣持續酷熱，部分時間有陽光。下週中後期有幾陣驟雨。

副熱帶高壓脊會在未來兩三日為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。隨著副熱帶高壓脊在下週中後期逐漸減弱，華南地區有幾陣驟雨。

為配合道路工程，九龍多條道路將實施臨時交通安排。詳情如下：

公主道

7月10日下午2時至7月12日上午6時，公主道天橋(南行)近聖約翰里至常興街的部分快線及公主道(南行)近常興街的部分中線將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

九龍城太子道東及太子道西

7月10日、11日及12日每日凌晨零時01分至上午5時30分，連接太子道東(西行)至太子道西(西行)的一段行車天橋快線，將臨時封閉。

土瓜灣馬頭涌道

7月10日晚上10時至7月11日上午8時，介乎馬頭角道與木廠街之間的馬頭涌道(東行)部分慢線及中線將會分階段臨時封閉。

尖沙咀柯士甸道西

為配合西九文化區藝術廣場天橋的建造工程，7月10日晚上約9時至7月11日上午約9時，介乎雅翔道(高架路段)及連翔道之間的一段柯士甸道西(高架路段)將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

沿柯士甸道西(西行)前往九龍站商住區的受影響車輛，須臨時改經迴旋處、柯士甸道西(東行)、連翔道(北行)、佐敦道(西行)及雅翔道(高架路段)(南行)；沿柯士甸道西(西行)前往旺角及大角咀的受影響車輛，須臨時改經迴旋處、柯士甸道西(東行)、連翔道(北行)及佐敦道(西行)。

九龍塘窩打老道

7月11日上午1時10分至上午5時30分，道路龍翔道西行通往窩打老道北行的支路將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

沿龍翔道西行往獅子山隧道公路北行的受影響駕駛人士，需改經龍涎道、竹園道南行、聯合道西行及窩打老道北行。新界專線小巴第501S號線往上水方向的小巴，將改道途經龍翔道西行、龍駒道及龍翔道東行，然後返回原有行車路線。

海底隧道

為配合路面工程，7 月11 日及2021年7 月25 日每日凌晨1 時起至上午7 時止， 海底隧道往香港方向管道將會封閉， 禁止所有車輛駛入，而海底隧道往九龍方向管道將實施單管雙程行車。