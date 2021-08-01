天氣交通｜炎熱有陽光間中驟雨雷暴　長沙灣道工程今起至明年二月

一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港今日天氣預測天氣炎熱，短暫時間有陽光，間中有驟雨及幾陣雷暴。最高氣溫約32度。吹和緩西至西南風。展望未來一兩日仍有幾陣驟雨。



本週中後期驟雨增多。受活躍西南氣流影響，今日華南沿岸仍然間中有大驟雨及雷暴。預料未來一兩日廣東沿岸驟雨會稍為減少，但一道低壓槽會在本週中後期再度為該區帶來不穩定天氣。

因水管爆裂，葵涌禾葵里(來回方向)的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。

九龍城臨時交通安排

為配合道路工程，由2021年7月31日上午10時至2021年8月2日上午6時，介乎城南道與龍崗道之間的一段未命名道路，將會臨時封閉。

觀塘區臨時交通安排

為配合道路工程，當局於2021年8月1日上午8時至11時在觀塘區實施下列臨時交通安排：介乎裕民坊與觀塘道之間的同仁街路段將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入；及介乎康寧道與同仁街之間的未命名道路將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

由同仁街(南行)前往觀塘道(東行)的受影響車輛須改經裕民坊(西行) 及康寧道(南行)；由觀塘道(東行)前往裕民坊(西行)的受影響車輛須改經觀塘道迴旋處、協和街 (北行) 及同仁街(西行) 。

長沙灣道臨時交通安排今起至明年二月底

為配合道路工程，長沙灣道將於2021年8月1至2022年2月28日，每日下午10時至上午6時，實施下列臨時交通及運輸安排:

長沙灣道(西行)介乎通州西街與長荔街之間的一段部分中線將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入。伴隨系列公眾運輸安排

i. 位於長沙灣道(西行)近長荔街的九巴第60X號線的巴士站，將臨時由原有位置向西遷移約80米；

ii. 位於長沙灣道(西行)近長荔街的九巴第52X、265B、270B及286C號線的巴士站，將臨時由原有位置向西遷移約70米；

iii. 位於長沙灣道(西行)近長荔街的九巴第68X及69X號線的巴士站，將臨時由原有位置向西遷移約60米；

iv. 位於長沙灣道(西行)近長荔街的九巴第2A、2X、6、6D、40、40A、86及隧巴第102、171、904、905、905A、N122及N171號線的巴士站，將臨時由原有位置向西遷移約45米；及

v. 位於長沙灣道(西行)近長荔街的九巴第2B、2E、72、86A、86C及214號線的巴士站，將臨時由原有位置向西遷移約50米。