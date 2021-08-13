天氣交通｜多雲間中驟雨雷暴　觀塘康寧道將改為單線雙程行車

一股偏南氣流正為南海北部帶來驟雨。本港今日天氣預測大致多雲。有幾陣驟雨。早上驟雨較多及有雷暴。日間部分時間有陽光。最高氣溫約32度。吹和緩南風。今日最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高。



受高空反氣旋影響，今日中國東南部天氣炎熱，但亦有幾陣驟雨。預料高空擾動會在週末期間影響廣東沿岸及南海北部，展望週末期間間中有驟雨。隨著高空反氣旋增強，下週初華南地區天色好轉，驟雨減少。

觀塘康寧道臨時交通安排

駕駛人士請注意，為配合道路重鋪工程，當局將於2021年8月13日上午9時至2021年8月14日下午6時在觀塘實施以下臨時交通及運輸安排:

1)行車方向安排

康寧道(北行)與康和徑交界的一段路段將由雙線雙程行車改為單線雙程行車。

2)公共運輸安排

a) 九巴第13X號線(往寶達方向)、28B號線(往啟德方向) 、213X及N213號線(往安泰方向) 、過海隧道巴士第619及N619號線(往順利方向) 位於康寧道(北行) 康寧道公園的巴士站將臨時向北遷移約60米。

b) 九龍專線小巴第48號線(往順利方向) 、新界專線小巴第104號線(往香港科技大學方向) 及106號線(往寶琳方向)位於康寧道(北行)近和康徑的小巴站將臨時向北遷移約55米。

c) 公共小巴位於康寧道(北行)近和康徑的小巴站將臨時向北遷移約55米。

有關地點將設置適當交通標誌，指導駕駛人士。駕駛人士請遵照指示，小心駕駛。