天氣交通｜驟雨雷暴取消升旗儀式　長沙灣有道路工程將封慢線

雷暴警告現正生效，原定今日（14日）上午八時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式將告取消。一股偏南氣流正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。本港今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩偏南風，離岸風勢間中清勁。展望明日間中有驟雨，下午短暫時間有陽光。隨後一兩日天色好轉。今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。



天文台上午6時發出特別天氣提示，驟雨及雷暴會在未來數小時持續影響珠江口一帶，市民請提高警惕。

清晨荃灣雨勢頗大（香港01記者）

高空擾動會在週末期間影響廣東沿岸及南海北部，該區間中有驟雨。隨著高空反氣旋增強，下週初華南地區天色好轉，驟雨減少。預料高空反氣旋會在下週中期減弱。

長沙灣道臨時交通安排

為配合道路工程，由2021年8月14日及21日，每日上午10時起至翌日上午6時止，長沙灣將實施下列臨時交通安排: 長沙灣道(西行)由其與發祥街交界處起，至同一交界以東約30米處止的慢線，將會臨時封閉。所有車輛將禁止由長沙灣道(西行)左轉駛入發祥街(南行)。

沿長沙灣道(西行)往發祥街(南行)的受影響車輛，將改經長沙灣道(西行)，興華街(南行)，(東行)及發祥街。

紅磡蕪湖街臨時交通安排

為配合道路工程，由2021年8月14日晚上11時至翌日上午8時，介乎機利士南路與大沽街之間的蕪湖街(東行)部分慢線及中線，將會臨時封閉。有關地點將設置適當交通標誌指導駕駛人士。