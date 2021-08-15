天氣交通｜多雲驟雨局部雷暴　盂蘭節荃灣圓玄學院不准私家車駛入

盂蘭節15日上午8時至晚上6時期間，介乎老圍牌樓與圓玄學院的一段老圍路不准私家車駛入，公眾可乘專利巴士、的士、公共小巴81號前往，届時荃灣西站對面的大河道將設有免費穿梭巴士。九巴特別服務路線32P將往返青山公路-荃灣段西行（介乎眾安街與大河道）及圓玄學院。



高空擾動正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。早上驟雨較多，下午短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹和緩偏南風。展望未來兩三日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。星期二天氣酷熱。

高空擾動會在今日影響廣東沿岸及南海北部，該區間中有驟雨。隨著高空反氣旋增強，未來一兩日華南地區天色好轉，驟雨減少。預料高空反氣旋會在本週中期減弱。

盂蘭節荃灣老圍實施特別交通及運輸安排

(A)交通安排

(I) 封閉道路

介乎老圍牌樓與圓玄學院的一段老圍路將會於2021年8月15日上午 8時起至晚上6時被指定為封閉道路，除專利巴士、的士、公共小巴（專線服務新界路線第81號）、緊急服務車輛及持有效封閉道路通行許可證的車輛外，其他車輛一律不准駛入。

荃灣西站對面的大河道將設有免費穿梭巴士，前往已封閉的老圍路。

(II)暫停使用停車位

於上述封路期間，位於老圍路近二陂圳路、舊老圍巴士總站及老圍路近圓玄學院外所有設有收費錶的泊車位將會於2021年8月15日上午8時至晚上6時暫停使用。

(B)公共運輸安排

九巴將於2021年8月15日提供特別服務路線第32P號往返青山公路-荃灣段西行（介乎眾安街與大河道）及圓玄學院，營運時間如下：

從上午9時正至下午4時正由荃灣（青山公路）開出；上午9時30分至下午4時30分由圓玄學院開出。

有關地點將設置適當的交通標誌，警方將於現場指導公眾人士。公共運輸營辦商亦會張貼通告，通知乘客上述臨時安排。警方將視乎當時情況而實施及調整封路及交通管制措施。擬駕駛前往圓玄學院的駕駛人士除須留意封路時間外，亦請向圓玄學院查詢其開放時間。