天氣交通｜超強颱風蒲公英集結沖繩東南　驟雨較多最高氣溫31度

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，高空擾動正為南海北部帶來驟雨。上午五時，超強颱風蒲公英集結在沖繩島之東南約1280公里，預料向西北偏北緩慢移動，橫過西北太平洋。本港今日天氣預測短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間驟雨較多，局部地區有狂風雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。展望未來數日大致天晴及酷熱。



高空擾動會在今日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。同時，影響中國東南部的偏東氣流會逐漸緩和。預料本週大部分時間廣東地區風勢微弱，天氣酷熱。此外，熱帶氣旋蒲公英會在未來數日橫過西北太平洋。

運輸署上午六時發布，較早前因緊急維修而封閉的鴨脷洲橋道(往鴨脷洲方向)介乎黃竹坑道與深灣軒之間的慢線現已解封。

重陽節在葵青區實施的特別交通及運輸措施

重陽節期間，在荃灣華人永遠墳場及火葬場附近路段將限制私家車駛入，第404M號線短途專線小巴服務將在2021年9月26和10月1、3、10、14、17及24日，每日上午7時至下午5時提供往來港鐵葵芳站（興寧路）與荃灣華人永遠墳場的服務。

中環德輔道中及域多利皇后街臨時交通安排

為配合升降機工程，9月27日至30日每日晚上10時至翌日凌晨6時，所有長度超逾5米的車輛將臨時禁止由德輔道中(西行)左轉入域多利皇后街。