天氣交通｜今日酷熱有驟雨　灣仔有特別交通及運輸安排

酷熱天氣警報現正生效。本港今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。



運輸署早上6時半發布，因交通燈失靈，沙田頭路(往車公廟路方向)及車公廟路(往馬鞍山方向及往大圍方向)近車公廟站的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。



高空反氣旋正為華南沿岸帶來晴朗的天氣。同時，驟雨影響廣東內陸。上午五時，強颱風蒲公英集結在東京之西南偏南約1100公里，預料向東北偏北移動，時速約22公里，橫過西北太平洋，大致移向日本以南海域。

展望國慶日及週末部份時間有陽光，但局部地區亦有驟雨。下週初風勢清勁，有幾陣驟雨。預料一個廣闊低壓區會在下週中後期為南海中北部帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋蒲公英會在今明兩日橫過西北太平洋，大致移向日本以南海域。

10月1日升旗儀式特別交通及運輸安排

為配合10月1日上午於灣仔北舉行的升旗儀式，當局將實施下列的特別交通及運輸安排：

由9月30日凌晨12時1分至10月1日中午 12 時，博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道通往博覽道的支路、介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道及介乎中環及灣仔繞 道 (東 行 )灣仔入口與菲林明道 之間的一段龍和道(東 行 )；由2021年10月1日上午5時30分至中午 12 時，介乎中環及灣仔繞道(西行)灣仔出口與菲林明道之間的一段龍和道(西行)，將臨時封閉，禁止所有車輛駛入(授權車輛除外)。

會有改道及巴士暫停使用巴士總站/ 巴士站，同時暫停使用的士站 、 停車位及上落客區。

北區粉嶺車站路臨時交通安排

為配合粉嶺車站路行人通道加建上蓋工程，由2021年9月30日上午5時30分至2022年2月28日上午5時30分，在粉嶺車站路將實施臨時交通安排，小巴巴士公司將公布安排。沿粉嶺車站路的一段單車徑將暫停使用；及由粉嶺港鐵站A2出口至單車徑的一段行人路將暫停使用。