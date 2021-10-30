天氣交通｜最高氣溫26度　昌運修路周末大埔中心一帶或塞車

本港地區今日天氣預測多雲，有一兩陣雨。最高氣溫約26度。吹和緩東北風。展望明日大致多雲，有一兩陣雨。隨後兩三日部分時間有陽光。



今日（ 30 日）上午 7 時至星期日（31 日）下午 4 時期間，昌運中心對出嘅一段安祥路南行綫（介乎安慈路同昌運停車場出口），以及安慈路西行部份行車綫，以配合路面重鋪工程。地方群組呼籲如無必要勿駕車如大埔中心，防止塞車。



東北季候風會在今明兩天繼續影響華南。同時，一道雲雨帶會覆蓋廣東沿岸。而一股達強風程度的偏東氣流會在下週初影響華南沿岸地區。預料一道冷鋒會在下週後期在華中形成，並逐漸向南移動，於下週週末期間橫過華南。

昌運十字路重鋪工程

今個星期六、日，昌運中心出面嘅一段安祥路南行將會封閉 33 個鐘進行重鋪工程。多條巴士改道提早由 30/10 頭班車起生效（ 除K12 維持早上7:00 生效外） 。

Facebook群組大埔交通指，雖然今次會有巴士改道安排，預料駛經昌運十字路口嘅車流會比起 8 月第一次嘗試修路時低，但即使改道安排再完善，塞車仍然係無可避免。因此此，懇切呼籲各位駕駛人士如無必要，本週末應該盡量避免揸車入大埔中心一帶。

運輸署早上五點特別交通消息，較早前因交通意外而封閉的東區走廊(往中環方向)近嘉華中心的部份行車線現已解封。

因水管緊急維修，牛頭角振華道(來回方向)近安基苑的快線現已封閉。因水管緊急維修，長沙灣道(往美孚方向)近興華街的中線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

因緊急維修，車輛仍然不能由元朗天影路(往洪水橋方向)左轉入屏廈路。屏廈路(往流浮山方向)近橋昌路的快線現已解封。駕駛人士請考慮改用其他道路。 受影響港鐵巴士路線K76須改道行駛。

為配合東鐵綫過海段的新軌道接駁工程，於10月31日(星期日)首班車起，東鐵綫來往紅磡站至旺角東站的列車服務暫停，直至當日服務完結。詳情請留意車站資訊。受影響的乘客，屆時請考慮使用屯馬綫或港鐵其他綫路。