周三返工注意　天文台預測今晚一夜跌7度　明早雨勢大有狂風雷暴

本港近日回暖，不過春天乍暖還寒，出現「倒春寒」情況。天文台今晚（22日）料冷鋒會在明早（23日，星期三）橫過廣東沿岸，由午夜至明早一夜跌7度，市區氣溫降至最低約16度。上班人士亦要注意，天文台預測明早雨勢頗大，甚至有幾陣狂風暴雨，記得出門要帶雨傘及留意天氣報告。



氣溫由23度跌至明早16度

天文台預料一道冷鋒今日會繼續向南移動，並在明早橫過廣東沿岸，本港明日顯著轉涼，將由午夜約23度，逐步下降至最低約16度，即一晚跌7度，新界再低兩三度。

除了氣溫急跌，與冷鋒相關的雷雨區亦帶來不穩定天氣，今晚及明日密雲，未來數天都會受驟雨影響。今晚晚間及明早雨勢有時頗大，明日吹和緩至清勁北至東北風，更有幾陣狂風雷暴，打工仔明早上班除添衣外，亦要記得帶雨傘。

▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼



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冷鋒到達時可能觸發對流 再次迎來春雷

踏入春天，天氣難以捉摸，乍暖還寒，天文台早前出文解釋，春季期間，冷暖空氣經常會在華南沿岸互相爭持。天文台預料，冷鋒抵達之前，廣東沿岸會吹暖濕偏南風，充足的水汽和能量會令大氣變得不穩定，至明天冷鋒到達時便有機會觸發對流，若遇著如高空擾動等其他有利條件，對流更會進一步發展為雷暴，而且雨勢會較為頻密。

天文台亦預計，明早有機會再次迎來春雷，出現顯著降雨的概率為高。受冷鋒過後的東北季候風影響，星期三本港將會顯著轉涼，之後廣東沿岸風勢頗大，並且仍有驟雨。

▼3月22日 早上霧鎖維港兩岸▼



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