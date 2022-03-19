周日春分有霧　天文台料下周三遇冷鋒一夜跌11度　新界多區16度

本港近日天氣溫暖，不過隨冷鋒將至，下周或轉涼。天文台預測，受潮濕的海洋氣流影響，未來兩三天廣東沿岸有霧。下周一及周二（21及22日）日間相當溫暖，市區氣溫料高見攝氏28度。

不過一道冷鋒預料在下周三（23日）早上抵達廣東沿岸，區內天氣顯著轉涼，最低氣溫將降至17度，即一夜間溫差達11度。市民要注意天氣變化，保暖衣服或暫時不用收起。



▼3月18日 本港能見度頗低▼



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明日春分最高25度 陣雨有薄霧

近日春回大地，天氣溫暖潮濕。天文台表示，一股偏東氣流正影響華南沿岸，預測今日（19日）本港大致多雲，初時沿岸有薄霧；下午部分時間有陽光，吹和緩偏東風，展望未來兩三天潮濕有霧。明日（20日）是廿四節氣中的「春分」，晝夜長短相同，天文台料明日大致多雲，有一兩陣雨，早晚有薄霧。氣溫則料介乎21至25度，相對濕度達95%。

天文台料下周一及周二日間溫暖，同樣大致多雲，早晚有霧，日間短暫時間有陽光。不過下周二晚上局部地區有雷暴，氣溫方面，料下周二升至介乎23至28度，新界多區包括上水及打鼓嶺等更或達30度。

下周三起落足六日雨

天文台又預料，一道冷鋒於下周三殺到，屆時將多雲，間中有驟雨，天氣轉涼，初時局部地區有雷暴。市區氣溫料跌至介乎17至24度，新界多區包括打鼓嶺等最低16度。市區氣溫與前一日最高28度相比，一夜間驟降11度，市民要注意天氣變化。天文台又預測，下周中後期將有持續驟雨，下周三起將「落足六日雨」。

▼3月17日 天水圍公園內白色及洋紅風鈴木盛開▼



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▼3月16日 將軍澳黃花風鈴木盛開▼

