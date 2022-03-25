冷鋒周六晚來襲　天文台料一夜跌7度　4月放晴惟轉涼或降至16度

本港近日天氣不穩，潮濕有雨天氣更料將持續多幾日。天文台預測，偏南氣流會在明日（26日）為廣東帶來驟雨及雷暴，沿岸地區潮濕有薄霧，預料一道冷鋒會在明晚至周日（27日）早上橫過華南沿岸，區內會有雷雨，隨後一兩日天氣清涼，風勢頗大及有雨。

天文台預料，隨著覆蓋華南的雨帶逐漸遠離，下周中後期華南沿岸地區天色逐漸好轉。根據九天天氣預報，天文台預測，最快下周三（30日）才能重見陽光。而踏入4月天氣或再轉涼，料下周六（4月2日）市區最低16度，打鼓嶺或低見14度。



▼3月24日本港多雲有雨 離岸及高地間中吹強風▼



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▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼



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今日（25日）各區潮濕，天文台指偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨，今早部分地區錄得數毫米雨量。天文台預測本港今日多雲，有幾陣驟雨，沿岸有薄霧，吹和緩至清勁南風，離岸及高地間中吹強風。另外，天文台於今日凌晨0時35分發出強烈季候風信號「黑球」，至今早11時45分取消。

展望未來數天，天文台料本港間中有驟雨及局部地區有雷暴，明日大致多雲，間中有驟雨，沿岸有薄霧，氣溫則回升至介乎21至25度。不過周日冷鋒過境後，料氣溫稍跌至介乎18至23度，即一夜之間下跌7度。天文台又預料，下周初天氣清涼，下周一（28日）多雲，間中有驟雨，氣溫將降至介乎17至20度。

▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼



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下周六再轉涼 新界多區降至15度或以下

連日潮濕有雨天氣將持續一段時間，天文台預料，本港要到下周中後期，天色才有望好轉，預測下周三短暫時間有陽光，但仍有一兩陣驟雨，其後連日部份時間有陽光。下周五（4月1日）將踏入4月，天文台預測4月1日「愚人節」部份時間有陽光，日間乾燥。

下周六（4月2日）天氣再轉涼，氣溫降至介乎16至21度，新界多區包括沙田、大埔及上水等僅15度，打鼓嶺更或低見14度。

▼3月17日 天水圍公園內白色及洋紅風鈴木盛開▼

