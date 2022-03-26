冷鋒今晚殺到　天文台料伴驟雨雷暴　下周六乾燥轉涼多區得14度

本港近日天氣潮濕，在「回南天」中不少市民家中牆壁甚至出現水珠，不過天文台料，要至下周才漸轉乾燥。天文台預測，一道冷鋒會在今晚（26日）橫過廣東沿岸，未來兩三日天氣清涼，風勢頗大，一夜間更或下跌近10度。同時，一道雨帶會為該區帶來驟雨及雷暴。

天文台又預料，下周中期華南沿岸天色逐漸好轉，而一股乾燥的東北季候風會在下後期抵達廣東地區。下周六（4月2日）及下周日（4月3日）顯著轉涼，市區最低氣溫料得16度，新界多區包括大埔、打鼓嶺等更或低見14度。



▼3月24日本港多雲有雨 離岸及高地間中吹強風▼



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近日天氣溫暖潮濕，今午天文台錄得最高27.8度，元朗達30.7度，而赤鱲角更高見31度。不過天文台表示，位於廣東北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料在晚間橫過沿岸地區，該區天氣顯著轉涼。同時，驟雨及雷暴正影響廣東內陸。預測今日大致多雲，沿岸有霧。有一兩陣驟雨，稍後驟雨較多及局部地區有雷暴。吹和緩偏南風，今晚漸轉吹清勁北風。

展望明日（27日）天氣顯著轉涼，大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。氣溫跌至介乎18至23度，與今日最高氣溫約28度相比，即一夜跌近10度。天文台預測，下周一（28日）、二（29日）天氣仍然清涼有驟雨，隨後兩三日天色好轉。

天文台料下周三（30日）起可重見陽光，隨後數日天晴溫暖。不過料下周五（4月1日）踏入4月後，受東北季候風影響將漸轉乾燥，而下周六及日同樣料早上清涼，日間短暫時間有陽光及乾燥；氣溫介乎16至21、22度。雖然春回大地，但天氣變化大，寒衣或仍不用「入櫳」。

▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼



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▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼

