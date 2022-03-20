「春分」早上有雷暴　冷鋒周三到降溫10度　天文台料月底涼意盛

踏入二十四節氣的「春分」，驟雨及雷暴來襲，本港天氣轉差及明顯轉涼，部分地區氣溫回落至1字頭。天文台預測，受潮濕海洋氣流影響，未來兩日日間仍相當溫暖，市區高見27度，但周三（23日）早上將有冷鋒殺到，屆時市區將回落至17度，較前一日降溫10度，打鼓嶺更有機會降至14度，料隨後數天仍然多雲有雨，為三月尾稍稍降溫。



▼3月18日 本港能見度頗低▼

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今日「春分」灰沉沉 未來一兩天仍有霧

雷暴警告現正生效，「春分」的早上局部地區雨勢較大及有雷暴，為本港帶來灰沉沉亦有雨的天氣，多區天氣轉涼，大帽山亦曾降至14.8度。受潮濕的海洋氣流影響，天文台料未來一兩天廣東沿岸有霧，日間相當溫暖，周二（22日）即使有幾陣驟雨，但市區仍高見27度，上水更有機會升溫至30度。

周三早上市區最低17度

不過，一道冷鋒將在周三早上橫過廣東沿岸，令本港顯著轉涼。天文台預測，當日初時局部地區有雷暴，市區最低氣溫降至17度，打鼓嶺或只有14度。

（天文台網站截圖）

周末期間天氣不穩 下周初期「涼浸浸」

天文台預測，隨後一兩日風勢頗大，仍然有驟雨，而高空擾動會在周末期間為華南地區帶來不穩定天氣，料本港持續多日多雲有雨，部分日子局部地區有雷暴，暫時告別有陽光的天氣。天文台料周六（26日）市區回升至26度，但其後數天再度降溫至17度，帶來「涼浸浸」的三月尾。

▼3月19日 市民到西貢及及橋咀島沙灘遊玩▼



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▼3月17日 天水圍公園內白色及洋紅風鈴木盛開▼

