520｜午間市區氣溫升至30度　天文台料周日起一連8天炎熱有驟雨

今日（20日）是5月20日，諧音為「我愛你」的日子，不少新人趁今日吉日「拉埋天窗」。天文台今午於市區錄得最高氣溫約30.2度，預測今日大致天晴，下午炎熱，吹輕微至和緩東至東南風。

明日（21日）為二十四節氣的「小滿」，天文台預測天色大致良好，部份時間有陽光，日間炎熱。受廣闊低壓槽影響，本周日起至下周中期南海北部及華南有驟雨，下周後期廣東沿岸天氣漸轉不穩定，並有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫持續炎熱。市民外出時，緊記要雨傘常伴。



▼5月20日，逾400對新人趁吉日「拉埋天窗」▼



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▼4月29日，天文台發出酷熱天氣警告▼



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本港今日天色良好，吹輕微至和緩東至東南風。中午時份多區氣溫上升至29度或以上，天文台預測，本港下午將持續炎熱，根據分區天氣預報，估計今日下午3時，多區氣溫將升溫至30度或以上，其中上水氣溫更預料高達34度。

天文台預測，明日「小滿」天色持續良好，部份時間有陽光，日間炎熱，氣溫最高達到30度。惟「小滿」過後，周日（22日）起則大致多雲，日間僅短暫時間有陽光，並開始出現幾陣驟雨。

下周連日有驟雨

根據天文台的九天天氣預報，本港隨後一星期將持續有驟雨，除下周二及周三（24及25日）短暫時間有陽光，周四起連續4天大致多雲，日間炎熱，最高氣溫達30度。

下周後期降雨量亦持續增加，按天文台的降雨概率預報，均達中低至中等水平，即每100次預測中，約有30至54次平均累積雨量達到10毫米或以上程度。至於下周四（26日）天氣轉壞，預測局部地區有雷暴，雷雨天氣亦料持續至下周五（27日），外出工作的市民記得要帶遮。

▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼

