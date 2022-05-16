天文台料明起天色好轉趨炎熱　周末再次天氣不穩　局部地區有雷暴

天氣乍暖還寒，東北季候風今早為本港降溫，市區最低氣溫降至18.8度。天文台預測，受較乾燥的大陸氣流影響，明日（17日）開始天色好轉，近周末市區最高氣溫回升至28度，即達炎熱水平。不過，一道低壓槽亦將在本周後期逼近，再次帶來不穩定及有雷雨的天氣，料二十四節氣「小滿」（21日）當日局部地區有雷暴，下雨天料持續數天，氣溫未見回落。



東北季候風正為廣東帶來稍涼天氣，本港今日涼浸浸，早上亦有驟雨，各區普遍錄得數毫米雨量。位於尖沙嘴的天文台總部最低氣溫跌至18.8度，大帽山更低見12.7度。

受較乾燥的大陸氣流影響，本港將由陰轉晴。天文台預測，明日暫別下雨天，迎來部分時間有陽光，有陽光的天氣料持續至周五（20日），市區氣溫亦逐步回升至28度。

不過，天色稍好轉又轉差，皆因另一道低壓槽會在本周後期影響華南，料周四（19日）稍後時間開始有一兩陣驟雨，至周六雨水增多，再轉為有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，有雷雨的天氣料持續至翌日，意味再迎來天氣不佳的周末，計劃行山郊遊的市民或要再改期了。天文台預測，下雨天將維持至下周二（24日），當日亦短暫時間有陽光，市區氣溫介乎24至28度，未見明顯降溫。

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