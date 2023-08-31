颱風蘇拉│天文台拆解颱風西登威力極強　網民呼可怕　最擔心呢區…

【颱風／蘇拉／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路線／西登／東登】超強颱風蘇拉逼近香港，天文台表示，隨着超強颱風蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢有所增強，本港高地持續吹強風，天文台會在今日下午3時至55時之間改發3號強風信號；按照現時預測路徑，蘇拉會在明日（9月1日）至後日（9月2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，風勢進一步增強。蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮，天文台會視乎蘇拉強度、與珠江口距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

蘇拉來勢洶洶，更有機會「西登」，不少人關注香港會否發出8號或以上風球，是否又有「風假」等。然而有網民發現天文台曾指出，若颱風「西登」，將對香港帶來巨大影響後，直呼「可怕」不想打風，「西登，應該超勁」、「集氣唔好打（風）」。



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天文台表示，按照現時預測路徑，蘇拉會在今早仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持，隨着蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強，天文台今日稍後會改發三號強風信號，預料蘇拉會在星期五（9月1日）至星期六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。

根據天文台熱帶氣旋路徑，蘇拉8月31日逼近香港400公里位置，9月1日更會逼近本港100公里範圍，之後幾乎直角向西南方向轉變直逼香港，於距離不足100公里掠過，之後繼續往香港西方移動，更預計直吹香港機率增高到五成至六成。而根據美國全球預報系統（GFS），蘇拉都有類似路徑。

美國全球預報系統（GFS）預測路徑▼▼▼

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蘇拉有機會「西登」引來網民熱議，關注香港會否發出8號或以上風球，是否又有「風假」等，「肯定打唔中，力場保護」、「準時起身返工啦」。不過有網民發現天文台曾講述颱風「東登」及「西登」分別，明言若颱風「西登」將對香港帶來巨大風災，令大批網民直呼「可怕」不想打風，「好危險」、「西登，應該超勁」、「集氣唔好打（風）」。另有網民擔心，若蘇拉「西登」，杏花邨等近海地方將首當其衝。

天文台曾指出，熱帶氣旋在香港東面或在西面登陸，對本港天氣影響差天共地。氣流在北半球以逆時針方向進入熱帶氣旋中心，如果熱帶氣旋在香港的東面登陸，本港將會吹偏北風，但因內陸山勢阻擋，風速會較低，而且也較乾燥。相反如果熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港，而且東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮，所以若是「西登」，將會帶來巨大風災。

例如2008 年颱風黑格比和2006年颱風珍珠，兩者最接近香港時為200公里，中心最高持續風力約時速170公里。黑格比在廣東西部電白附近登陸，距離香港約350公里；珍珠則在汕頭附近登陸，距離香港約300公里。黑格比為港帶來8號風球，引起風暴潮，長洲吹偏東風，最高時速108公里；珍珠則僅帶來3號風球，長洲西北偏北風，最高時速62公里。