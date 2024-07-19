Dynasty Design｜讓港人安心、細心、開心的室內設計裝修體驗

《香港01》旗下的生活頻道今年再度舉辦「01好生活品牌及服務大獎 2024」。經過香港01編輯評審與用戶票選，多個人氣獎項順利誕生，其中Dynasty Design獲得「人氣室內設計」，可見Dynasty Design的服務質素是最受大眾認可。



秉承「用心、耐心、細心」宗旨

Dynasty Design 秉承「用心、耐心、細心」宗旨，在每次合作上提供各種保障給客戶，令客戶可以有信心及安心接受服務。在服務層面上，Dynasty Design 一直注重品質要求，優質服務，嚴格監工且具合約工期保障的設計公司，為客戶提供一條龍家居設計裝修服務。對行業而言這是一盤生意，對Dynasty Design而言更是一門藝術，亦深知對客戶而言，或是數十年的安樂蝸。

公司為客戶提供不同設計風格給客戶選擇，從規劃到施工，都秉持著對卓越的執著和對細節的關注，確保每一處細節都能反映出客戶的個性和品味。提供優質售後服務。每個單位完工後都會現場與客戶進行聯合驗收,隨即單位便進入一年的保養期。Dynasty Design更設有售後服務部獨立跟進, 安排跟進保養期內的維修服務，讓顧客可放心及有保障地接受服務。

團隊服務上，Dynasty Design致力為客人提供最具創意、最實用的室內設計方案，每項工程都會派出8-10位員工跟進，用心細心，完工後亦會持續跟進顧客狀況，有關工程群組並不會在保養服務後刪除, 方便客人日後隨時發出提問；施工團隊亦屬於自家團隊以保證工期及質量。

Dynasty Design 秉承「用心、耐心、細心」宗旨，在每次合作上提供各種保障給客戶，令客戶可以有信心及安心接受服務。

合約保障上，Dynasty Design為得以順利完成工程，並且效果達到預期要求，均於不同時段設有不同獨有內部文件及評估表作覆核，以保證完工實物符合設計圖效果，另一方面對於服務上提供更專業貼心體驗。

其中包括：

• 工程合約及報價單（註明逾期起貨每日賠償機制）

• 工程進度表

• 客戶滿意度調查表

• 工程質量檢測表

• 完工驗收執漏表

• 打拆保留物件表

• 電器型號尺寸表等

價錢透明度上，Dynasty Design實行套餐及實報實銷制，套餐包含之內容涵蓋全面的工程項目，而且連工包料一站式一條龍服務。務求令客戶節省大量寶貴時間外，更方便日後完工保養上得到更全面之責任。報價單清晰列名包含及不包含之項目，價錢一目了然，絕無隱藏式收費，令客人能在指定預算內順利完工，免受不斷後加錢陷阱。

提供優質服務 同時貢獻社群

Dynasty Design在疫情期間，亦不忘貢獻社群，在公司附近派發檢測包給有需要人士，遇到有需要但經濟能力上未能負擔的客人，Dynasty Design都會盡量提供一些較為實惠的服務, 希望能幫助他們。

營運總監Paco表示，香港室內設計行業是很五花八門的，有很大的競爭，「但我希望每間公司都秉持良心態度對待每一個客人，因為每位客人賺錢並不容易，我不希望因為某些人的私慾令工程爛尾，或者拖期和惡意地收錢後就不顧而去。」

Dynasty Design營運總監Paco希望香港的所有裝修公司都能秉持良心態度對待每一個客人。

除了良心之外，Paco都希望可以秉持住真正的室內設計的一個初衷：「我希望所有的設計師或者公司，可以跟隨著客人的所想，再加上過往大家的經驗，為設計提供更多元素，用心做好每一個單位，當作藝術品去完成。」

Paco回憶起自己其中一對客戶既相信風水，同時家裡更有三隻貓、一隻狗和四個大人，「對我們而言，這的確是個考驗，因為要平衡多方面。完成初稿予他們參考時，我們亦介紹風水師傅給他們認識，然後再由師傅進行溝通，到最後客人都是很滿意最後的設計，還有整體上的服務。」

給予客人的小貼士

現時香港裝修業界的氛圍不如理想，Paco形容冰封三尺非一日之寒，主要跟經濟環境有關。那麼客人又該如何避開風險呢？Paco如是說：「當你去選擇一間公司之前，要先找兩至三間不同的公司進行比較，不只是比較價錢，亦要比較公司的規模，例如員工人數、公司大小和經驗等等。」

他表示，除了公司問題外，客人亦不能貪小便宜：「因為很多時候客人對比其他東西之前，就先對比價錢，只要比別人便宜十幾萬，就立即下決定，最後效果卻未如理想。其實所有東西都離不開金錢，一分錢一分貨，這個是永遠不變的定律。」故此，他亦建議：「假如預算確實有限，客人應如公司進行商量，例如購買一些現成的傢俬，或者是在施工的要求上面不要做到這麼尖端，這樣更容易降低成本！」

Paco建議選擇裝修公司前，應先比較數間不同公司，以便自己了解各公司的好與壞。

（資料及相片由客戶提供）