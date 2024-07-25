信和4大商場高清直播巴黎賽事搶十萬現金券 薰衣草紫賽道直播打卡

巴黎的「薰衣草紫」田徑賽道早前成為網民熱話，如此打卡able的比賽場地的確令人眼前一亮！適逢四年一度的國際體壇盛事將於明天揭幕，信和集團商場推出一連串精彩活動，四大商場包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地、朗壹廣場聯同4大電視台，將以高清大電視直播精彩賽事，奧海城更破天荒同時播放三個電視台賽事，迎合不同觀眾口味! 奧海城一向是大型體育盛事直播熱點，無敵430吋座地大電視一班觀眾一齊睇直播歡呼氣氛一流，今年巴黎奧運亦不例外，將聯同多個電視台舉辦直播打氣活動，為運動員打氣力爭獎牌。奧海城更將中庭變身成超夢幻「薰衣草紫」田徑賽道及巴黎鐵塔裝置，令觀眾更投入巴黎體育盛事氣氛，可以睇直播兼打卡！



四大商場於7月27日起逢週末更有運動狂熱挑戰站，鼓勵市民一起運動，成功挑戰指定紀錄，即可獲得S現金券及豐富禮品! 參加線上馬拉松，與巴黎奧運選手同步開跑，完成挑戰憑線上證書到三大商場即可獲adidas運動產品及S現金券等獎賞。 S⁺ REWARDS會員更尊享多重消費購物獎賞，總值超過HK$3,000萬!

奧海城同步直播三大電視台賽事、舉辦打氣大會全城為運動員打氣

由7月27日至8月11日，信和集團旗下4大商場，包括奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場，以高清大電視收看直播賽事，為支持的運動員打氣。商場更準備打氣道具予現場觀眾，一起為運動員歡呼，期望可以為香港力爭獎牌，7月27日至30日更有多場市民關注之港隊出戰賽事，包括重劍一姐江旻憓、男子花劍張家朗及女飛魚何詩蓓等，其中奧海城更破天荒同時提供3個電視台的賽事直播，滿足不同觀眾喜好，相信到時商場中庭會坐滿支持港隊觀眾，一起享受大電視睇直播的熱鬧氣氛!

賽事期間商場更會舉辦大型打氣大會，邀請多位星級嘉賓及歌星藝人， 7月26日奧運開幕日舉行的打氣大會，邀得東京奧運銅牌得主李慧詩及世界盃體操賽男子吊環銅牌得主吳翹充等一同分析賽程及與港隊運動員打氣，讓大家率先投入奧運氣氛！而7月27日及7月30日，TVB奧運之星亦會聯同一眾著名歌手分別於荃新天地及奧海城與市民一同於賽前打氣及觀賞賽事，商場現場更會提供打氣道具、運動飲品、港隊吉祥物紀念品及商場現金券等，與全港市民一同支持運動員奪取佳績！

親身體驗運動挑戰贏現金券及豐富禮品

全城開跑「線上馬拉松」賞你現金券及Adidas 禮品

熱愛運動的朋友絕對不能錯過由7月27日至8月11日期間於指定日子舉行的運動狂熱挑戰站。大家可以來到奧海城、屯門市廣場、荃新天地、朗壹廣場，一試身手，一同挑戰李慧詩、張小倫、伍家朗等一眾運動員的參加記錄，成功完成挑戰將可獲商場HK$50運動用品S現金券及運動飲品等豐富禮品！而8月11日，奧海城更會舉辦「運動狂熱終極挑戰」，屆時將有杭州亞運七人欖球金牌得主姚錦成與參加者同場較量，成績最佳之首三名參加者，將有機會贏取雙人來回機票！

就算身處香港都可以同步參與巴黎馬拉松，只要於馬拉松賽事兩天（8月10及11日）透過官方指定手機應用程式「線上馬拉松」連線參與，完成後即可獲得紀念證書，而信和集團商場亦推出「全城開跑」獎賞，只要到奧海城、屯門市廣場、荃新天地、朗壹廣場出示完成證書，即有機會獲得S現金券，各場首50名登記之參加者，更可獲贈adidas運動索袋！

S⁺ REWARDS會員消費換現金券 總值超過HK$3,000萬

信和集團商場推出「全城運動狂熱賞」多重消費獎賞活動 ！由7月29日至8月11日， S⁺ REWARDS會員於奧海城、屯門市廣場、荃新天地、中港城、藍灣廣場、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心消費滿指定金額，即可換領多款adidas運動產品及商場現金券，商場內逾百間商戶亦在活動期間提供多重優惠，總值超過HK$3,000萬，用Alipay 於信和集團商場消費滿指定金額，可享獨家高達半價折扣，超筍！

(資料及相片由客戶提供)