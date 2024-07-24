龍豐集團積極擴展　沙田中心分店擴建完成　星光行分店盛大開幕

龍豐集團近年不斷積極擴展，致力為顧客打造一站式購物體驗，成為本地零售業的佼佼者。隨著沙田中心分店升級裝修後，位於尖沙咀星光行的新分店亦於7月1日隆重開幕，不僅讓更多地區的顧客可以更方便享受到一站式購物體驗，還為香港零售業注入了新活力。



沙田中心分店擴建完成 店內門面更寬敞舒適

龍豐集團於今年初回歸沙田，選址人流暢旺的沙田中心，不少沙田居民均表示歡迎。為令顧客有更佳購物體驗，沙田分店在開業不到半年隨即擴建，並於6月22日完工。擴建後的分店總面積逾3,000平方呎，門口面積增大了一倍，不止更為光鮮明亮，也令顧客購物將更加寬敞舒適，出入更為方便。除藥品、食品、日常生活所需品之外，沙田分店亦引進了海量美妝品牌，讓愛美人士又多一個掃貨熱點！

沙田分店在擴建後更為寬敞舒適。

沙田分店在擴建後更為寬敞舒適。

沙田分店引入海量美妝產品。

星光行再迎新店 尖沙咀再添購物熱點

去年龍豐於尖沙咀「名店街」廣東道「插旗」，在逆市中擴展業務震撼各界，去年7月1日開幕當日場面墟冚，不少商界夥到場祝賀，高峰期吸引逾百遊人駐足觀看。時隔一年，在剛過去的7月1日，龍豐第17間分店於同是黃金地段的尖沙咀星光行開幕。星光行新店佔地兩層，總面積逾4,000平方呎，將吸引大量本地和遊客顧客前來購物。星光行分店延續了龍豐集團一貫的高品質服務和多樣化產品選擇。顧客可以在新店內找到最新的藥品、保健品、美妝護膚品、食品及日用品等，享受一站式購物的便利。

星光行分店開幕當日，亦有不少合作夥伴送上祝賀。

星光行分店佔地兩層，總面積逾4,000平方呎，貨品一應俱全。

預告8月再添兩分店 積極招聘專業人才

龍豐集團預告今年8月再開設兩間新分店，其中一間分店面積將逾5,000平方呎！同時為進一步完善分店網絡，將繼續擴大龍豐集團的市場覆蓋範圍。為了配合業務擴展及提升服務質量，龍豐集團正積極以比市場上更優厚的薪酬福利，招聘有經驗的藥部幫櫃及美容顧問，希望通過招攬更多專業人才，為顧客提供更專業和優質的服務。

（資料及相片由客戶提供）