CMHK5G本地限時優惠送$4500超市禮券及每月2GB中國內地及澳門數據

中國移動香港網店近日推出5G限時優惠計劃，成功登記上台送$4500超市禮券，相等於享有超過65折優惠！即睇詳情。



中國移動香港網店限時優惠｜每月2GB北上玩樂最方便

近年不少人趁周未及長假期到香港不同地方深度遊， 以另一種角度探索香港歷史及文化, 打卡甚至直播與親友及Fans分享。除了香港深度遊，更有不少港人北上消費，訂車、訂枱、電子支付等全部都要有網絡支撐，一個可靠的網絡、充足的數據量是必需的一環。

中國移動香港5G網絡一直得到國際權威認證, Opensignal於今年5月發佈新一份「香港流動網絡用戶體驗報告」，中國移動香港再一次於5G網絡下載及上載速度中都蟬聯第一，下載及上載速度分別達166.8Mbps及30.6Mbps, 5G網絡覆蓋體驗亦位於榜首，隨時都享有最快的網路體驗，領先本地市場。

於中國移動香港網店上台選用「5G極致300服務計劃」簽約24個月，即享$4500超市禮券獎賞，仲免$18行政費（總值$432！）、每月2GB中國內地及澳門數據 及 6個月指定增值服務 (中國移動雲盤香港2TB 或 視頻接駁鈴聲) 。

CMHK 5G極致300服務計劃詳情：按此

網店限定9月4日前上台送$900電子繳費券

由即日起至9月4日中國移動香港亦舉辦網店限定夏日推廣活動，其中有多個計劃上台即可享有電子繳費券回贈，包括「5G極速服務計劃」、「5G一咭三地/兩地服務計劃」及「學生5G服務計劃」都在優惠活動中，優惠回贈高達$900電子繳費券及6個月指定增值服務，另免總價值$432行政費。

1. 5G極速服務計劃

適合偶爾會北上遊玩的人士，亦可滿足本地的數據使用需求。送高達$800電子繳費券，折實平均月費只需$116/50GB，另送2GB中國內地及澳門數據。

2. 5G一咭三地/兩地服務計劃

適合經常北上工作或遊玩的人士，一咭已經可以在三個地方使用，免卻換卡的麻煩。送高達$900電子繳費券，折實平均月費只需$162，包括30GB中國內地、香港及澳門通用數據。

3.學生5G服務計劃

分別有30GB及50GB兩個計劃，滿足不同學生的需求，上台即送高達$600電子繳費券，折實平均月費只需$82/30GB及$113/50GB，另送高達4GB中國內地及澳門數據，偶然北上遊玩都可以保持與家人朋友聯絡。

活動詳情：即按

優惠期：至2024年9月4日

*資料由客戶提供