工夫茶舍招財貓茶葉禮盒系列　健康與財富陪你Chill住過中秋！

中秋節人月兩團圓，除了是闔家團聚，背後更有著一份祝福的寓意！傳統上，月餅和茶一向是絕配；今個中秋，工夫茶舍推出別具特色的招財貓高級茶包禮盒系列和招財貓茶葉禮盒，不論送禮或自用，均能附上充滿財富與健康的中秋祝願，試想像一下，天將今夜月，一遍洗寰瀛，在欣賞清亮的月光灑向人間那種靜謐，再呷上一口茶香，實在何其Chill哉！



為送禮添上祝福的招財貓高級茶包/禮盒系列

中秋節送月餅當然是希望對方團團圓圓、幸幸福福，但除此之外，工夫茶舍的招財貓高級茶包/禮盒系列亦是充滿誠意和祝願的禮物。招財貓造型茶罐由工夫茶舍獲得香港獨家總代理權，造型可愛趣緻，形像充滿活力，旨在為中國飲茶文化注入年輕形象。招財貓有著「招財」的意思，飲茶文化代表「健康」，兩者結合有著祝福大家渡過一個充滿財富與健康的中秋之祝願。除了招財貓外，亦設有貓頭鷹造型茶罐，貓頭鷹在日本代表「祈福平安」，有著「智慧」的意思，飲茶文化代表「健康」，兩者結合則是智慧與健康的祝願。

食月餅配品茶大學問

品茶對身體有諸多益處，如宮廷烏龍茶（即花茶）能抗氧化、鬆弛神經和保養健康，至於普洱茶、烏龍茶、鐵觀音則有助抗氧化、消滯去膩和降膽固醇。尤其在食月餅時，品茶更可解其油膩，達到消滯解膩的效果。

至於月餅和茶的味道其實亦十分夾，以豆沙、奶黃月餅等較甜膩的月餅，或其他新潮月餅為例，搭配烏龍茶、鐵觀音、花茶能帶出回甘的餘韻。相反，傳統蓮蓉蛋黃月餅或鹹味月餅則最好搭配普洱茶，既可消除膩滯感，月餅留在舌上的甘香亦不會被茶味沖去，反而讓人更覺齒頰留香！

工夫茶舍是劉裕發茶莊延續的國際性品牌，始創於1961年，63年來熱心保育工夫茶藝文化，而他們在啟德Airside體驗店更致力注入年輕活力，茶舍陳設處處充滿中國茶藝文化特色，陣陣茶香仿如置身文青之境；同時，體驗店亦設有多個打卡位，包括推出了極具特色的工夫茶炸魚皮雪糕，吸引大量年輕人前往了解中國茶藝文化，展示品茶充滿活力的一面。

特色工夫茶炸魚皮雪糕。

如對品茶有興趣，可在啟德Airside體驗店向店員下單，專人將會即場為你沖茶。

香港01讀者凡親臨門市購買招財貓系列（買二送一），並出示本文章優惠碼：「招財貓01」，即可獲茶飲一杯！

(茶飲只適用於啟德Airside體驗店，優惠期有限，送完即止）

工夫茶舍網站：https://www.teahouse.com.hk/aboutus

工夫茶舍（啟德Airside）

九龍啟德 AIRSIDE, B1-31號 (啟德地鐵站C出口)

電話： 6232 8881

工夫茶舍（灣仔利東街 Lee Tung Avenue）

香港灣仔利東街地庫 B08-09 (灣仔地鐵站D出口)

電話：9607 0809

（資料及相片由客戶提供）