全城熊貓熱！信和集團四大商場　75隻呆萌熊貓陪你度國慶

你已經被人見人愛的呆萌大熊貓重重包圍啦！由即日至10月31日，信和集團四大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場舉辦「國慶75周年同賀賞」活動，化身熊貓樂園！為慶祝10月1日國慶75周年，除了有75隻萌趣熊貓與你共度歡樂時光，更特別推出多個精彩活動，一家大細玩得盡興。想同高達7.5米的巨型毛毛充氣熊貓影相打卡，包場睇《功夫熊貓4》、赢取豐富禮品兼享獨家優惠，就要留意下文，mark實活動日期啦。



奧海城 7.5米高超巨型充氣毛毛熊貓震撼現身，當然要齊齊打卡！

屯門市廣場的7.5米高超巨型充氣毛毛熊貓，見到立即心心眼！

7.5米巨型充氣熊貓 萌爆屯門市廣場及奧海城

熊貓巨大化呈現眼前，一定加倍可愛，屯門市廣場及奧海城分別設有高達7.5米的巨型毛毛充氣熊貓，熊貓緊抱竹子的呆萌模樣，加上奧海城「滿地熊貓」的壯觀場面，絕對是必影打卡位！此外，75隻可愛熊貓大軍更穿梭於四大商場，與你慶祝國慶75周年，邂逅每個角落，立即出發尋找牠們的身影啦！

奧海城有大量萌趣熊貓，同大家一同擺出可愛甫士，321 say cheese!

萌爆熊貓現身於屯門市廣場不同角落，可愛萌樣擄獲你的童心！

荃新天地遍地熊貓chill 住等緊你。

朗壹廣場化身熊貓樂園，可愛爆登的熊貓，令大人小朋友都難以抗拒！

國慶日限定快閃熊貓舞 阿寶約定你《功夫熊貓4》電影包場

除了尋找大熊貓的蹤跡外，信和商場更準備了一系列特備活動同大家慶祝國慶及黃金周。10月1日，屯門市廣場、奧海城、荃新天地及藍灣廣場將上演精彩的熊貓快閃舞蹈表演。屆時，SDM爵士芭蕾舞學院的學員將化身可愛熊貓，帶來活力四射的表演，在現場的朋友更有機會與香港富麗敦海洋公園酒店吉祥物「富富」驚喜互動！大家更可憑S⁺ REWARDS 10 點數或捐款換領超可愛大熊貓氣球，數量有限，換完即止。在10月4日及5日，屯門市廣場StagE、奧海城the sky及荃新天地英皇戲院將舉辦人氣動畫《功夫熊貓4》電影包場活動，S⁺ REWARDS會員可以憑點數換領電影活動入場券，重溫主角「阿寶」的冒險旅程！

只要憑10點數或捐款，即可換領超可愛40cm大熊貓氣球，數量有限，換完即止。

SDM小舞蹈員將以可愛熊貓造型快閃4大商場，記得mark實時間睇表演。

大電視熊貓互動遊戲 贏豐富禮品及過百個獨家優惠

此外，四大商場為你準備了豐富禮品及獨家優惠！屯門市廣場、奧海城、荃新天地、朗壹廣場每日指定時間會在商場大電視舉辦「熊貓捉迷藏」互動獎賞任務，只要透過S⁺ REWARDS手機應用程式回答問題，即可獲得熊貓造型禮品、香港富麗敦海洋公園酒店餐飲券及商戶優惠券等。同時，於屯門市廣場及奧海城多個「尋找小熊貓」佈置以S⁺ REWARDS手機應用程式掃瞄指定二維碼，即可解鎖驚喜獎賞，盡享購物樂趣！在活動期間，於信和集團8大商場即日消費滿HK$750送HK$100 S現金券 ; 於屯門市廣場、奧海城及荃新天地消費滿HK$10,000 送海洋公園入場券一張，消費滿HK$50,000更賞你香港富麗敦海洋公園酒店熊貓主題客房兩日一夜住宿體驗及海洋公園門票2張。S⁺ REWARDS 會員專享超過750份精選禮品以優惠點數75點換領，仲有超過100個商戶之低至75折購物美食優惠，開心消費喜上加喜！

於大電視玩「熊貓捉迷藏」 互動遊戲，隨時贏走熊貓禮品。

（資料及相片由客戶提供）