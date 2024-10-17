不只吃喝玩樂？港中學生「寓學於遊」感受澳門「旅遊+」樂趣

去澳門旅行，大家只會想到去玩？其實澳門的魅力不僅僅來自吃喝玩樂！澳門旅遊局推動的「旅遊+」跨界融合旅遊體驗，就希望大家可以擺脫傳統的觀光旅遊，深入了解澳門文化，探索隱藏的景點！「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」活動就有125名香港中學生將於10月18日親身到澳門，分別以五大考察主題：「旅遊+玩樂」、「旅遊+自然」、「旅遊+文化/歷史」、「旅遊+美食」及「旅遊+社區」進行考察，做到「寓學於遊」，出發前大家不妨一起了解這5大主題，作為你下一次澳門旅行的參考吧！



參與是次活動的學生，早於10月5日已經參加了AI畫創作工作坊，學習握AI圖像生成技術，在完成考察後，同學們需要以「感受澳門」為題，以AI創作出呈現澳門旅遊及文化特色的藝術作品，得獎的作品更可以在展覽展出，並作宣傳澳門旅遊之用。所以他們都十分期待今次的考察，為他們的作品提供靈感！

「旅遊+玩樂」：賽車與科學的奇妙之旅

同學們在「旅遊+玩樂」中會先到澳門大賽車博物館，然後再到澳門科學館參觀。澳門一直擁有賽車文化，大賽車博物館展示了澳門作為國際賽車的重要地位，特別是澳門格蘭披治大賽車的歷史與影響。學生們可以了解賽車的歷史、技術和文化，感受到賽車運動的激情與魅力。而澳門科學館則以互動展覽和實驗室為特色，涵蓋物理、化學、生物等多個科學領域。學生可以通過實驗和互動學習，激發他們對科學的興趣。賽車與科學的行程結合展示了澳門不僅是一個旅遊目的地，還是一個充滿活力和創意的娛樂城市！

「旅遊+自然」：探索珍稀動物家園

澳門是綠化的城市，即使在市區仍有很多繁花錦蔟的公園，同學們在「旅遊+自然」將參觀石排灣郊野公園及澳門大熊貓館，了解珍稀動物的重要場所。石排灣郊野公園是澳門最大的動植物公園，擁有豐富的自然景觀，包括綠樹成蔭的步道、湖泊和花園，讓學生能夠親身探望大熊貓館內的四隻大熊貓「開開」、「心心」、「健健」、「康康」，另外還有很多不同展區，如：珍稀動物館、土地暨自然博物館、爬蟲動物區、自然教育徑等，公園內亦有多種珍稀動物，包括小熊貓、環尾狐猴等，學生可以觀察這些動物的生活習性，增進對生態保護的認識。

「旅遊+文化/歷史」：走進澳門歷史博物館與舊城區

「澳門歷史城區」於2005年被聯合國教科文組織列入為世界文化遺產，澳門歷史城區是一片以澳門舊城區為核心的歷史街區，「旅遊+文化/歷史」組別的學生將參觀澳門歷史博物館，再遊走澳門舊城區核心的歷史街區。博物館提供有關澳門歷史的全面介紹，包括其作為中西文化交匯點的歷史背景，讓學生了解澳門的多元文化特徵，而歷史城區內的建築融合了中西方風格，學生可以親自觀察這些獨特的建築，了解其歷史意義和建築藝術的價值。行程不僅讓學生欣賞到澳門的歷史與文化，還能深入理解其作為世界文化遺產的獨特價值，從而增強他們對文化遺產保護的認識和責任感。

「旅遊+美食」：感受創意城市美食之都

澳門於2017年被聯合國教科文組織評為「創意城市美食之都」，「旅遊+美食」組別的同學們更可以在享受美食中學習，他們的行程包括DIY製作葡撻及參觀美食集中地筷子基。在製作葡撻的過程中，他們會了解到葡撻與澳門的關係深厚，這道甜品不僅是澳門的代表性美食之一，還承載著豐富的歷史和文化背景。筷子基是一個著名的美食地點，學生可以在這裡品嚐到各種地道的澳門小吃，進一步了解當地的飲食文化。

「旅遊+社區」：保育與創意的交匯

澳門一直致力保育及文創活化工作，例如路環漁村和關前街，正正展示了保育與活化的豐碩成果，「旅遊+社區」組別的同學就將到這兩地考察。路環漁村至今仍保留了許多代表性建築，包括路環碼頭、路環聖方濟各聖堂、路環圖書館、三聖宮、恩尼斯總統前地等，盛載豐厚的澳門歷史和文化。而關前街文創區活化成為一條具有特色的老街。這裡仍然保留著澳門傳統產業的商舖，如二手舊物店和古董店等。同時，一些店舖也被改造成了特色咖啡店和文創店等，並且不定期舉辦各種活動和文創市集，新舊文化共冶一爐。透過這次考察行程，學生不僅能夠欣賞到澳門的歷史與文化，還能深入理解新舊文化如何在路環漁村和關前街文創區中共冶一爐，從而增強他們對於文化保育和創意產業的認識。

想了解更多「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」的活動內容，請密切留意《HK01》的後續報導！

（資料及相片由大會提供）