澳門「旅遊+」考察　自然、文化/歷史、社區、玩樂、美食新體驗

網上的資訊多不勝數，但「讀萬卷書不如行萬里路」，相信認識一個地方，沒有什麼比親身感受更好！澳門旅遊局為了推動「旅遊+」跨界融合旅遊體驗特別舉辦「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」活動，有125位參與的學生於10月18日，分別以五大主題：「旅遊+玩樂」、「旅遊+自然」、「旅遊+文化/歷史」、「旅遊+美食」及「旅遊+社區」到澳門進行考察。當日學生們穿梭於澳門的大街小巷之中，感受著澳門獨特魅力之餘，更以旅程所見所聞用AI創作畫作，留下了難忘回憶！當日精彩活動立即回顧！



5大主題活動感受澳門不一樣

當日在「旅遊+玩樂」的行程中，同學們首先參觀了澳門大賽車博物館，了解澳門作為國際賽車的重要地位，尤其是澳門格蘭披治大賽車的歷史與影響，加上館內有不同設計的賽車遊戲，讓學生們感受到賽車運動的激情與魅力，其中一位玩過AR模擬電單車遊戲的學生更表示，下年一定要父母一起參與澳門格蘭披治電單車的盛事，親身觀看比賽！他們隨後前往澳門科學館，透過互動展覽和實驗，激發了對科學的興趣。

「旅遊+玩樂」活動花絮：

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在「旅遊+自然」的探索中，同學們參觀了石排灣郊野公園和澳門大熊貓館，親身觀察珍稀動物，增進了對生態保護的重要認識。之後同學更興奮地在禮品店購買不了少可愛的熊貓禮品，帶回家作手信。接著，參與「旅遊+文化/歷史」的學生在澳門博物館中深入了解澳門的多元文化特徵，例如館內展出的媽閣廟模型、中式帆船、葡萄牙瓷器和天主教聖物等，展現了澳門中西文化交融的歷史。隨後，他們遊覽了世界文化遺產的歷史城區，例如大三巴牌坊和聖保祿學院遺址，欣賞中西方建築的獨特風格，感受澳門豐富的歷史底蘊。

「旅遊+自然」活動花絮：

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「旅遊+文化/歷史」活動花絮：

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此外，「旅遊+美食」組的同學們在DIY製作葡撻的過程中，感受到了這道甜品與澳門的深厚文化聯繫，在等待的過程中，更一邊學習簡單的葡文，令葡撻不止於美食，更成為了文化交流的橋樑，讓大家更深入地了解澳門的歷史。隨後他們在筷子基品嚐了各種地道小吃，進一步了解當地的飲食文化。最後，「旅遊+社區」組別考察了路環漁村，漫步在聖方濟各聖堂前，感受這座鵝黃色教堂散發出的歐式風情，也了解到它在1928年重建的歷史，體驗了保育與活化的成果，並觀察到新舊文化的交融。透過這些多元化的活動，學生們不僅欣賞到澳門的自然美和文化魅力，也增強了對於文化保護和創意產業的認識，為他們的學習之旅增添了豐富而深刻的體驗。

「旅遊+美食」活動花絮：

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「旅遊+社區」活動花絮：

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探索澳門魅力：學生AI創作展現文化之美

較早前同學們亦已經參加了AI畫創作工作坊，學習握AI圖像生成技術。在完成當日考察活動後，同學們一起聚餐休息，分享自己的所見所聞外，亦利用這個時間以「感受澳門」為題，用AI創作出呈現澳門旅遊及文化特色的藝術作品，當日他們的創作靈感來自於所參觀的景點和文化體驗，展現了他們對澳門的獨特理解和感受，而且風格各有不同，大會稍後將公布得獎作品，並會於展覽展出，用作宣傳澳門旅遊之用，大家之後就有機會欣賞到這些充滿創意的作品，並深入了解學生們眼中的澳門魅力！

想了解更多「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」的活動內容，請密切留意《HK01》的後續報導！

（資料及相片由大會提供）