澳門旅遊+魅力綻放！港學生創作比賽圓滿落幕 得獎作品啟德展出

由澳門特別行政區政府旅遊局主辦的「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」活動已圓滿落幕！早前125位香港中學生以「旅遊+玩樂」、「旅遊+自然」、「旅遊+文化/歷史」、「旅遊+美食」及「旅遊+社區」五大主題到澳門考察，並運用AI技術創作出獨一無二的畫作，展現他們眼中精彩的澳門。各個主題組別的三甲作品經已誕生，並於11月23日舉行了頒獎典禮。典禮上，由澳門特別行政區政府旅遊局香港代表總經理莫兆光先生親自頒獎。莫兆光先生對學生的作品讚賞有加，表示同學們的作品令人大開眼界，以全新角度展現澳門的魅力，並鼓勵學生繼續以創新的方式探索澳門。為讓更多市民欣賞同學們的傑作，各個主題的三甲作品已於11月23日至24日在啟德商場Airside展出，吸引過百市民參觀，不少市民對作品表示高度讚賞，有市民指：「學生的創意加上AI技術，全新展現了澳門這座城市的活力和多元文化！」以下立即回顧頒獎禮的精彩花絮及各個同學的得獎作品！



「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」頒獎禮及啟德展出花絮：

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「旅遊 + 文化/歷史」組別冠軍及「感受澳門大獎」得主：

姓名：黃善瑜（真光女書院）

作品概述：這件藝術作品的創作理念源於我在澳門遊學期間的文化觀察。畫面中心的男孩張開雙臂，運用所有感官去充分體驗澳門的精髓。雖然澳門的地理面積只有香港的1/23，但我認為它的景色同樣美麗。因此，作品呈現了一個包含整個澳門景觀的鳥瞰圖。在右下角，我加入了標誌性的聖保祿教堂遺址，這是團隊在探索過程中認為最具震撼力的地標。圍繞著這個地標的是澳門獨特的街道標誌，上面有中葡雙語文字，反映了這座城市豐富的文化底蘊。我在構圖中也融入了澳門的市花——蓮花，作為裝飾元素。此外，主角的服裝上裝飾著巴洛克風格的圖案，進一步突出了澳門獨特的文化特色。最後，我將遊學期間觀察到的晴朗美麗的天空無縫地融入其中，利用數位軟體創造了一個連貫且身臨其境的視覺敘事，歌頌澳門多方面的精髓。

「旅遊 + 文化/歷史」組別亞軍得主：

姓名：石璀璇（真光女書院）

考察主題：旅遊 + 文化

作品概述：在澳門之旅中，當我抵達標誌性的聖保祿教堂遺址腳下時，我被深深地吸引住了。在廣場上，矗立著一座引人注目的雕塑，名為「東西方相遇」，描繪了一對年輕男女優雅地佇立在一塊岩石上。這個浪漫的場景深深地觸動了我，不僅因為它的美感，更因為它所蘊含的豐富歷史意義。受這次邂逅的啟發，我創作了這件藝術作品，以反映這種深刻的文化聯繫。此外，我在參觀澳門博物館時，看到了一輛展出的傳統澳門人力車。這件文物象徵著澳門悠久而豐富的歷史，體現了其獨特文化遺產的精髓。通過將人力車融入我的藝術作品中，我旨在致敬和展示澳門豐富的歷史畫卷。通過這些元素，我的藝術成為過去與現在之間的對話，歌頌這座非凡城市的偉大的精神。

「旅遊 + 文化/歷史」組別季軍得主：

姓名：陳曉兒（真光女書院）

考察主題：旅遊 + 文化

作品概述：我用Leonardo AI生成作品。以背著背包的女孩為中心，穿著新中國服裝。她的腳下和身後，展示了澳門的歷史地標，例如標志性的大三巴牌坊，突出巴洛克式外觀和巨大的樓梯，也有寧靜的媽閣廟，突出中國傳統建築，以鵝卵石鋪路和殖民時期建築，反映了澳門的歷史。我在背景融入當地文化元素，例如澳門的區花蓮花，豐富場景。我用Procreate進行後製，修改AI生成的錯處，加上澳門MACAU字樣，令畫面更協調。

「旅遊 + 社區」組別 冠軍得主：

姓名：戴嘉祥 （五旬節聖潔會永光書院）

考察主題：旅遊 + 社區

作品概述：在此作品當中，這是一面壁畫在船鋪前地，當中有魚有一些花草，由於我認為這十分美麗亦將其拍攝下來，所以決定用AI技術把它復刻出來。

最終作品：https://s3.amazonaws.com/pf-user-files-01/u-178304/uploads/2024-10-21/gg44esl/IMG_0300.jpeg

「旅遊 + 社區」組別 亞軍得主：

姓名：周沛澄（五旬節聖潔會永光書院）

作品概述：我想像中的澳門是一個喧鬧同時充滿文藝氣息的地方。街頭巷尾到處都是地道小食同埋西洋建築，一邊食葡撻一邊欣賞歷史遺跡。不過，未來應該還有更多現代科技及設施，同時永遠不會失去其獨特的風味及文化魅力。

「旅遊 + 社區」組別 季軍得主：

姓名：石鑫田（五旬節聖潔會永光書院）

作品概述：懷舊繽紛的澳門

「旅遊 + 玩樂」冠軍得主：

姓名：凌詩陶（香港聖公會何明華會督中學）

作品概述：澳門賽車

「旅遊 + 玩樂」亞軍得主：

姓名：周星宇（香港聖公會何明華會督中學）

作品概述：關於澳門賽車展和澳門的景色合成的照片

「旅遊 + 玩樂」季軍得主：

姓名：簡穎欣（香港聖公會何明華會督中學）

考察主題：旅遊 + 玩樂

作品概述：澳門科學館外令人難忘的巨型心心樹。

「旅遊 + 美食」組別冠軍得主

姓名：楊晞嵐（沙田培英中學）

作品概述：作品裡面有葡撻和大三巴，也是我交流做過和去過的東西。澳門出名的東西很多時都是一樣，葡撻，大三巴，澳門旅遊塔，但是由於我沒有去過旅遊塔，就沒有放進去了

「旅遊 + 美食」組別亞軍得主：

姓名：黃靖雯（沙田培英中學）

作品概述：此圖片描繪了澳門其中一個非常知名的美食，葡撻，一個小女孩坐在充滿澳門風格的房間中，正在食葡撻，她食得非常開心，因為很好吃，我希望可以從葡撻入手，因為葡撻在世界上也是非常知名的美食，希望給多世界不同地方喜愛葡撻的人都可以從葡撻中了解更多澳門。

「旅遊 + 美食」組別季軍得主：

姓名：陳妙弦（沙田培英中學）

作品概述：作品裏描繪了澳門著名的街道——官也街上的人間煙火，來自各地的遊客聚集在這裏，沒了隔閡，都享受著澳門的特色美食

「旅遊+自然」組別冠軍得主：

姓名：董浩龍（樂善堂顧超文中學）

作品概述：這個作品是希望透過描繪一名男學生觀看黑沙龍爪角海岸徑，大石林立，沿途風光無瑕，以感受大自然完美無瑕的美，從而帶出「感受澳門」，感受澳門的大自然。當中我將人及背景以LEONARDO AI分開產生，從而方便後期創作（如加入濾鏡/陰影/文字/亮度/對比度,移除背景等），除了運用指令描述以協助AI能產生符合我的需求的圖片，同時亦運用了negative prompt 以避免AI產生了我不希望產生的東西，如陰天，傷心的小孩或垃圾等影響圖片的表達。

「旅遊+自然」組別亞軍得主：

姓名：吳驊晉（樂善堂顧超文中學）

考察主題：旅遊 + 自然

作品概述：人們及遊客與自己的朋友和家人，在黑沙海灘上觀賞美麗的夕陽

「旅遊+自然」組別 季軍得主：

姓名：李曉彤 (樂善堂顧超文中學)

作品概述：女孩在圖中所做的手勢「25」象徵着澳門特別行政區成立二十五周年，她身穿的衣服也是當天參加「澳門旅遊+學習」AI 畫創作比賽及考察活動時所穿的服裝。透過相機螢幕捕捉的畫面展現了那時的喜悅，讓觀眾仿佛置身攝影師之境，感受當時的氣氛。而四隻熊貓則分别代表着「健健」、「康康」、「開開」及「心心」。

「特等獎」得主：

姓名：方舜淇（真光女書院）

作品概述：當夕陽西下，照耀著澳門的議事亭前地，空氣中彌漫著兩個時代的精髓。左側，五十年代的優雅依然盛行：身穿飄逸裙裝、佩戴帽子和手套的女性，與穿著量身定制西裝的男性一同漫步。他們的笑聲迴盪著過去的魅力。右側，當代的年輕人則擁抱著休閒時尚——T恤和短褲展現了現代生活的活力。中央，一位迷人的女性站在噴泉邊緣。她神情淡然，脫下鞋子開始翩翩起舞，長髮如瀑般披散在肩頭。在那一刻，她化身為兩個時代的象徵，服裝融合了過去的柔和色調和今天的鮮明色彩。她如同在時間的交錯中優雅舞動，讓人們驚嘆不已，有些人讚美她的舞姿，有些人則用相機捕捉這迷人的瞬間。當她旋轉時，觀眾感受到歷史與現代的深刻和諧。夕陽為廣場披上了金色的光輝，照亮了這一美麗的過去與現在的融合。時間在此共舞，慶祝著跨世代的生命之樂，讓人們在澳門深厚的文化遺產中相聚。

「文字指令獎」得主：

姓名：石璀璇（真光女書院）

作品概述：在我旅遊澳門的過程中，抵達標誌性的聖保羅廢墟腳下的那一刻，令我陶醉。在廣場上，矗立著一座引人注目的雕像，名為「西方與東方的邂逅」，描繪了一位年輕男女優雅地站在岩石上。這一浪漫的場景深深觸動了我，不僅因為它的美學價值，還因為它所體現的豐富歷史意義。受到這次邂逅的啟發，我創作了這幅藝術作品，反映了文化之間的深刻聯繫。此外，我在澳門博物館的參觀中，欣賞到一輛傳統的澳門人力車。這件文物象徵著這座城市悠久而充滿活力的歷史，凝聚了其獨特文化遺產的精髓。通過將人力車融入我的藝術作品中，我旨在尊重並展示澳門豐富的歷史脈絡。透過這些元素，我的藝術成為過去與現在之間的對話，慶祝這座非凡城市的持續精神。

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（資料由大會提供）