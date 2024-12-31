「澳門旅遊+學習」完滿結束！一起用「旅遊+」開啟你的澳門之旅

澳門，遠比你想的更精彩！由澳門特別行政區政府旅遊局主辦的「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」活動已圓滿落幕，這標誌著一次探索澳門嶄新旅遊模式的成功嘗試！活動以「旅遊+」為核心概念，鼓勵學生跳出傳統觀光框架，從玩樂、自然、文化歷史、美食和社區五個面向深入體驗澳門的多元魅力，並運用AI技術創作出獨特的藝術作品，展現他們眼中的澳門風情，大家不妨再一次欣賞他們的行程與作品！重新解鎖澳門，找出你的澳門的專屬旅行密碼！



五大「旅遊+」主題，解鎖澳門隱藏玩法

「旅遊+玩樂」風馳電掣，玩轉科技！

想像一下，在澳門大賽車博物館感受速度與激情，然後轉身就扎進澳門科學館，體驗科技的魅力！這可不是一般的玩樂，是腎上腺素和腦細胞的雙重刺激！

「旅遊+自然」萌寵出沒，打卡聖地！

誰能拒絕可愛的熊貓寶寶？在石排灣郊野公園和大熊貓館，與小熊貓、環尾狐猴來個親密接觸，感受大自然的治愈力量。澳門的綠意盎然，絕對讓你驚艷！

「旅遊+文化/歷史」穿越時空，探秘古城！

在澳門歷史博物館，了解澳門的前世今生，再漫步於澳門歷史城區古老的街道，感受中西文化的交融。別忘了，這裡可是世界文化遺產，每一磚每一瓦都訴說著故事！

「旅遊+美食」吃貨天堂，味蕾盛宴！

作為「創意城市美食之都」，澳門的美食豈止於葡撻？親手DIY一個正宗葡撻，再去筷子基掃街，開啟一場味蕾的冒險！別怪小編沒提醒你，小心吃到扶牆出！

「旅遊+社區」文藝復興，潮人聚集地！

想要感受澳門的文藝氣息？那就去路環漁村和關前街文創區！在路環漁村，感受歷史的沉澱；在關前街，體驗文創的活力。新舊碰撞，擦出不一樣的火花！

這些由香港中學生創作的AI畫作，不僅展現了他們對澳門的獨特理解，也體現了科技與藝術的完美融合。得獎展覽在啟德商場Airside的成功舉辦，吸引了眾多遊客駐足觀賞，也進一步提升了澳門的旅遊形象。

誠邀您也以「旅遊+」的理念，開啟您的澳門之旅，感受不一樣的澳門！

您可以根據自己的興趣，選擇不同的主題，深度體驗澳門的文化、歷史、自然、玩樂、美食和社區，打造屬於您獨一無二的澳門旅程。 不論是探索歷史古蹟，品嚐地道美食，還是體驗水上活動，感受自然風光，澳門都能滿足您的需求。 放下既定的行程，以開放的心態去探索，您會發現，澳門的魅力遠不止於此！

「澳門旅遊+學習：AI畫創作比賽暨展覽」的活動內容及同學作品可以到/issue/10331/瀏覽更多！

（資料由大會提供）