澳門變身夢幻戶外藝術館！「2024幻彩耀濠江」享受光與影藝術盛宴

想在2025年體驗一場與眾不同的藝術之旅嗎？這個由全球8個「創意城市設計之都」—— 包括澳門、香港、中國內地，以及遠至名古屋和悉尼 —— 18位頂尖藝術家和設計團隊聯手打造的光影盛事「2024幻彩耀濠江」，一定可以滿足到你！以「時空的共融」為創作靈感，將澳門半島、氹仔和路環變成一個夢幻般的戶外藝術館！想像一下，超過30個炫目燈飾、互動裝置和光雕表演，散落在6大主題區、23個精心設計的打卡點，你可以遊走在充滿未來科技感的「未來之脈」，感受著濃郁葡式風情的「漁光葡影」，每個作品都體現了藝術家們的獨特創意和精湛技藝，以下立即為你介紹！



「2024幻彩耀濠江」不僅僅是一個燈光節，更是一場跨越時空的視覺之旅，一次與光影互動的藝術體驗。每天晚上7點到10點，讓您沉浸在藝術的海洋中，感受光影的魅力。活動將持續至農曆新年，在2月28日才完結，讓任你可以在2025年開啟一段充滿藝術靈感的旅程。6個旗艦裝置、4個藝術裝置、12個燈飾裝置及9個互動裝置分布於澳門六大地區，分別為北區、下環區、南灣區、新口岸新填海區、氹仔區及路環區，以下就為大家介紹其中3區必看的夢幻裝置！

新口岸新填海區：

旗艦裝置《如願》

來自墨西哥的藝術新星Sofia Castellanos特別為澳門創作出《Defend》，以大手代表保護與支持，象徵澳門同祖國的緊密關係，心形樹象徵澳門於祖國懷抱中的成長與繁榮。

地點：新口岸新填海區澳門科學館心形樹廣場

交通：巴士線路3A、8、12、17S、60

互動裝置《Red Clound》

來自新西蘭的慨念和社會藝術家Konstantin Dimopoulos為大家帶來結合傳統雕塑工藝與現代科技的互動藝術作品，呈現迷人的視覺與互動效果。

互動玩法：當大家進入雲朵裝置區時，會觸發感應，使雲朵呈現燈光效果。

位置：新口岸新填海區 教科文中心旁空地

交通：巴士線路1A、3A、3AX、5X、8、12、23、50、60、N1A、MT5

氹仔區：

旗艦裝置《Dandelion》

來自澳洲悉尼團隊Amigo & Amigo ，一直不斷探索將環境轉化了令人難忘的體驗，以蒲公英為主題，象徵自由與希望。燈光動畫呼應澳門回歸25周年，激發觀眾對未來的美好憧憬。

互動玩法：燈光動畫每五分鐘展現一次。觀眾可觸摸感應器觸發發光效果，體驗蒲公英隨風飄舞的魔力。

位置：氹仔運動場圓形地

交通：巴士線路11、25B、26A、30X、35、52、72、102X、MT1、MT2、MT3、N6

藝術裝置《多巴胺之謎》

猶如一幅三維畫卷，營造出空間的流動感和連貫感。每個圓環都像一扇窗戶，展現出蝴蝶翅膀的美麗圖案，彷彿將觀賞者帶入夢幻世界。

位置：嘉妹前地（北帝廟前面）

交通：巴士線路11、15、22、28A、30、33、34

路環區：

旗艦裝置《撻趣無限》

以獨特創作風格及有趣動漫作品深受人們堝愛的中國深圳藝術家蔚結玲，今次以澳門著名的葡式蛋撻為靈感，設計成一組可愛的藝術沙發椅，呈現出兼具功能性與觀賞性的藝術體驗。

位置：水泉公地（路環壹號公寓前庭）

交通：巴士線路15、21A、25、26、26A、50、N3

燈飾裝置《琉璃花園》

同樣由澳門團隊APlus創作的琉璃窗花造型燈投射多彩圖案，旅客及市民可坐椅觀賞美輪美奐燈光效果，感受澳門獨特的歷史文化和悠閒生活氛圍。

位置：意度亞馬忌士花園（馬忌士前地）

交通：巴士線路15、21A、25、26、26A、50、N3

每晚必睇！澳門光雕秀點亮夜空

除了各式裝置，澳門同場更上演奪目光雕秀，每晚點亮科學館及消防局前地！四個主題各異的光雕表演，包括由日本團隊HITOHATA, INC.打造的「創新紀元」(Create the Future)，以及澳門本地徵集計劃的優秀作品「麥麥幻彩穿越賀雙慶」、「雙・連」和「100 FUN」，以嶄新投影技術，將建築物化身炫彩畫布，為你帶來夢幻般的視覺盛宴，不容錯過！

「100 FUN」

祖國成立75周年、澳門回歸25周年，加總是數字100。100意思十全十美，澳門正是充滿文化內涵及樂趣的旅遊城市。透過運用3D特效配合動感的澳門特色元素，如歷史文化建築、美食、節慶活動，一同與觀眾慶祝澳門雙慶。

位置：消防局前地 (木偶葡國餐廳立面)

演出日期：即日至2月28日

演出時間：19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30（每半小時，每場約5分鐘）

交通：巴士線路3A、8、10A、12、17S

「雙·連」

以連接“雙慶”為主題發想，由麥麥帶領觀眾進入一個異想天開的國度。整個澳門城市各種文化元素紛紛跳動起來，融合特色美景，發揮妙趣的想像力，帶來繽紛的視覺震撼，打開連結“雙慶”75周年及25周年的新一面貌。

位置：消防局前地（木偶葡國餐廳立面）

演出日期：即日至1月17日

演出時間：19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30（每半小時，每場約5分鐘）

交通：巴士線路11、15、22、28A、30、33、34

打卡集讚贏禮品，精彩活動不停歇！

澳門「2024幻彩耀濠江」有更多的精彩活動等你來體驗！除了欣賞精美光影裝置和光雕表演，拍照打卡上傳至公開社交平台，標註「#2024幻彩耀濠江」、「#lightupmacao2024」或「#iluminarmacau2024」並集讚，即可換領各區專屬紀念品！還有「旗艦裝置尋寶記」贏取手機架、北區「幸福層層塔」派發限量小禮物（慶祝澳門特區成立25周年）、集章遊戲和「麥麥接接樂」換取發光香薰座等豐富活動！逢週六晚8至9點，更有巨型充氣公仔、音樂表演、彩繪、扭波波等快閃活動，適合親子同樂！立即規劃你的澳門璀璨之旅，感受夢幻與歡樂！

詳情可以到https://lum.macaotourism.gov.mo/index.html了解更多！

（資料及相片由客戶提供）