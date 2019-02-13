【甜蜜精選】8大Sweet到漏甜品店

過兩日又係情人節，蜜運中嘅你為呢日苦惱定早有準備？常言道：一段感情夠甜蜜，日日都係情人節，又何必要喺2月14號 大送名貴禮物同天價晚餐呢？不論熱戀嘅情人定老夫老妻，想喺呢個節日加添一份甜蜜感覺，最簡單直接嘅方法就係食甜品！今次推介以下8 間人氣甜品店，賣相精美食落又香甜嘅甜品列陣，總有一間能夠俘虜情人心～

立即下載 e肚仔 用甜品冧盡情人

推介1 | 嘆甜品

賣點 | 主打窩夫，共有十多種款式，以及用一半果肉一半忌廉做的手工雪糕

招牌 | 紫薯窩夫、抹茶麻糬紅豆鮮忌廉窩夫、格雷佰爵茶心太軟

地址 | 屯門井財街15號金銘大廈地下4號舖

推介2 | 菓之店

賣點 | 各式中西式甜品，窩夫、雪糕、特飲、糖水、及一系列榴槤甜品

招牌 | 芒果夜明珠、榴槤王子、太極

地址 | 葵芳美芳街2-14號昌鴻大廈地下5號舖

大圍田心街20號雲疊花園2號地下5A舖

推介3 | 錦尚甜

賣點 | 主打各式生果甜品，特別係芒果同榴槤系列最為吸引, 配搭涼粉、小丸子、雪花綿綿冰、窩夫，性價比高

招牌 | 什果芒果豆腐花、彩虹芒椰蘆薈、涼粉甘撈

地址 | 天后清風街2號地下A2-3號舖

推介4 | 芝麻開門甜品專門店

賣點 | 主打用又香口又美味芝麻打造出各款滋味甜品

招牌 | 芝麻開門海盜船、黑白糖不甩、香蕉船

地址 | 太子大南街35 號地下B舖

推介5 | 夏雪

賣點 | 主打窩夫及雪糕，紫薯甜品特別出色

招牌 | 紫薯窩夫、極尚香蕉朱古力雪糕、抹茶特盛

地址 | 西環堅尼地城厚和街6-18號滿發大廈地下D舖

大圍積富街31號益富閣地下3號舖

推介6 | 口甜舌滑

賣點 | 主打豆腐花、芒果甜品及中式糖水

招牌 | 楊枝甘露、芒果西米露、紅豆豆腐花

地址 | 九龍城衙前圍道7A號地下

推介7 | 一糖

賣點 | 日系風格甜品店，原材料如抹茶粉、紅豆、麻糬由日本或台灣直送

招牌 | 鮮芒果腸粉、抹茶麻糬窩夫

地址 | 天水圍屏山上璋圍249號地下1號舖

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推介8 | 陪著你走甜品店

賣點 | 老闆與太太二人炮製出足料住家糖水，加入手工芋圓

招牌 | 仙草八寶、杏仁雪耳圓肉加芋圓、焦糖燉蛋

地址 | 天后興發街62-64號美城花園大廈地下KL3號舖