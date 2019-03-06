【上車置業】第二核心商業區上馬　屯馬綫帶動何文田區迅速發展

隨着近年政府大力發展何文田區、啟德以及鄰近地區，九龍中匯即將成為城市新核心，其中九龍東更會成為第二個核心商業區（CBD2），不少評論甚至指該區有望超越中環。配合未來的屯馬綫及沙中綫通車後，將貫通九龍中部，連接九龍西及啟德發展區，加上九龍灣的道路網絡，令九龍東交通網絡更加四通八達。這些因素令長久以來樓價穩定的何文田區，對企業機構或住戶而言，吸引力都大大提高，同時亦吸引了多個發展商於區內策劃不同大型商業項目，加上樓市氣氛明顯改善，引領附近住宅樓價和租值走勢進一步向升。

港鐵新幹綫貫穿何文田 連接港、九、新界

因為歷史及地理關係，香港的城市發展中，一直以維港兩岸為核心商業區。直至近十多年，政府推行「起動九龍東」計劃，大力推動九龍東發展，配合完善鐵路網絡，銳意把九龍東發展成香港第二個核心商業區。過去啟德機場搬遷後，政府建造了啟德郵輪碼頭，希望繼續帶旺該區人氣，推動多方面發展。雖然郵輪碼頭的帶動未見太大成效，但隨着未來港鐵屯馬綫及沙中綫通車，除了現時的巴士及小巴網絡，市民亦可於何文田港鐵交匯站乘車，更加方便快捷地抵達馬鞍山、屯門以及香港島。就算不是車主一族，從此都可以輕鬆往返。

何文田旺中帶靜，向來物業種類較多，傳統老牌豪宅林立，近年亦有不少新晉樓盤。如此交通便利，預計何文田區對年輕住戶、家庭和上班族的吸引力都會大大提升，使新晉住宅項目備受租戶追捧。

配合名校網 適合家庭居住

此外，何文田作為傳統名校的集中地，升學方面家長亦不用為子女擔心。何文田區位處全港名校網之一的35小學校網，有多間傳統直資及私立中小學，要到多間傳統直資或私立中小學上學亦十分方便，而且屬九龍城中學校網，子女可以選擇升讀原區名校。區內的中小學的師資和校風俱佳，包括天神嘉諾撒學校、協恩中學、拔萃男書院、香港培正中學及喇沙書院等傳統名校，這亦是何文田區樓盤一向受家長歡迎的主因。

完善交通配套 享雙鐵便利

有發展商看準發展新勢推出新盤「啟岸 THE VANTAGE」，不單位近何文田，坐享雙鐵及九龍灣道路網絡之便利，首批價單入場費更低於四百萬，絕對有一定吸引力！

作為忙碌的都市人，居住環境交通便利十分重要！「啟岸」坐落馬頭圍道63號，作為政府重點發展的第二個核心商業區，現時區內有多條巴士及小巴路線，貫穿港島及九龍各區。此外，「啟岸」鄰近何文田港鐵交匯站，將來屯馬綫通車後，住戶只需步行約6分鐘即抵於馬頭圍道與土瓜灣道之間的屯馬綫港鐵站，連接馬鞍山及屯門，日後亦可乘港鐵快速地抵達香港島，住戶要往來港、九、新界都非常方便，一眾打工仔絕對不用擔心！

坐擁廣闊海景 寧靜生活空間

會所外觀像極一艘豪華遊輪！

「啟岸」頂樓的會所「天艦會」以「星空下的郵輪」為設計靈感，佔地約11,500平方呎的會所，設有休閒生活空間包括室外特設長約二十五米的天際泳池、露天池畔影院、船長吧和星空雅座。

船長瞭望艙之設計概念圖——能想像自己置身當中，像船長一樣傲視大海嗎？

會所最高層的船長瞭望艙，四面以落地大玻璃窗包圍，配備先進專業望遠鏡，置身其中就如站在郵輪控制室一樣，飽覽整個維港無邊際的海景，俯瞰啟德郵輪碼頭的璀璨夜景，相信住戶必定時刻享受到猶如郵輪假期的生活體驗。

自然木材裝潢 溫暖舒適的家

當然，要讓住戶感受「陸上郵輪假期」，「啟岸」連單位設計也考慮周全！單位內用了大量自然物料，如木材，把室內與碧海完美連接；色調暖和，令人一回家就能感到家的溫暖，即時放鬆心情！

「啟岸」整體設計以「郵輪生活」為主題，單位採用自然材料。

示範單位裝潢用色溫暖，令住戶感受到自在舒適。

「啟岸」坐享海景和交通便利，亦提供不少豪華設施每日都可以體驗郵輪生活，相信會成為換樓人士與投資者的追捧焦點！

了解更多：啟岸 THE VANTAGE