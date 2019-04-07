【至抵優惠！！零負擔的「Affordable Living」生活型態】

3、4月作為香港藝術月，市民除了可以到處參觀各名家展覽，淘寶亦特意於4月8日及9日一連兩日以「藝術新生活」為主題，舉行本月限時購物禮遇。屆時大家將可享家品、寵物用品及家品配飾類產品低至半價購物優惠!

近年大眾愈來愈重視居家生活質素，不少書本及學者紛紛提倡「少即是多」、「生活整理術」、「極簡生活」等尤其適合香港居住環境的居住理念，倡議舒適及有品味的生活應由屋內陳設做起。因此淘寶於四月亦結合藝術與生活，以「Affordable Living」為旨，提供4個Living必備的生活提案及購物優惠，令大家無負擔添置家品！

生活提案の一 Living Color：揀選「具流行色彩」的家品，為生活及居住環境調味！

純實木小沙發

原價 RMB1,280 活動價 RMB 999

立即購買：http://bit.ly/2OVmLnV

（活動日期4月8日至4月9日）

生活提案の二 Living Function：以「多功能」為挑選要領，添置有用的家品！

維莎全實木茶几

原價 RMB2,040 活動價 RMB1,710

立即購買：http://bit.ly/2Iipari

（活動日期4月8日至4月9日）

生活提案の三 Living Space：以挑選「精巧細小」的家品為原則，創造更多可用空間！

維莎全實木床頭櫃

原價 RMB 700 活動價 RMB 620

立即購買：http://bit.ly/2Ih7o7T

（活動日期4月8日至4月9日）

生活提案の四 Living Companion：精選「寵物也用得舒適」的商品，和愛寵也要好好共同生活！

小佩淨味貓廁所

價格 RMB 399 前500名包郵

立即購買：http://bit.ly/2Iip8Qc

（活動日期4月8日至4月9日）

小佩智能喂食器Mini

價格 RMB 699 前500包郵

立即購買：http://bit.ly/2U0cJmu

（活動日期4月8日至4月9日）

小佩智能飲水機

價格RMB 289 前500名包郵

立即購買：http://bit.ly/2uOwMKi

（活動日期4月8日至4月9日）

Pidan雪屋猫砂盆

原價 RMB 365 活動價 RMB 321 (滿199再減100)

立即購買：http://bit.ly/2VspW95

（活動日期4月8日至4月9日）

Pidan猫咪隧道地毯

原價RMB 179 活動價RMB 169 (滿199再減100)

立即購買：http://bit.ly/2WOCdVF

（活動日期4月8日至4月9日）

Pidan電動逗貓棒

原價RMB 79 活動價RMB 69 (滿199再減100)

立即購買：http://bit.ly/2UCpgka

（活動日期4月8日至4月9日）

4.8 - 4.9兩天限定！淘寶購物優惠

凡於4月8日至9日上午10時、下午2時及晚上8時登入淘寶至指定店家頁面，即可限時搶「店鋪五折券」以半價購買商品，其次如選擇自提櫃新用戶可獲RMB 9 立減優惠。

除此之外，如選擇自提，貨品運到自提點時，大家可到指定菜鳥自提櫃上欣賞到Living Canvas塗鴉大賽誠邀的本地藝術家的藝術作品之餘，於該處進行Facebook或Instagram打卡並hashtag #小生活大藝術 #淘寶開箱日 並且@taobao.official，點讚TOP3的用戶還有機會贏取精美禮品。