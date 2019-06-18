【博物館節2019】品茶、遊園　近百活動帶你重「新」認識博物館

每次逛博物館，有沒有留意到跟上次有什麼不同？其實博物館一直都在變，希望能夠令你每次光臨都有耳目一新的感覺。想了解更多，可以參與6月22日至7月7日舉辦的「香港博物館節2019」（博物館節），以「變新」為主題，帶領觀眾認識博物館的經歷和蛻變。

過去幾年，康樂及文化事務署（康文署）除了陸續翻新各個博物館的外殼及設施，亦不斷更新改變其展覽內容及活動形式，務求為參觀人士提供最佳的博物館體驗。閉館近四年的香港藝術館，將於今年年底完成翻新並重開，相信會帶給大家一番全新氣象。

今年博物館節，康文署轄下二十間博物館和文博單位，將推出近百項涵蓋文化、歷史、藝術、電影、天文、科學和文物復修的節目和活動，歡迎大家參與，一起創造嶄新體驗！今年更邀請到新加坡、廣東、澳門和本地多間博物館夥伴合作，合力推動博物館文化。

開幕節目：「相約在茶館－園遊茶聚」

位於香港公園內的茶具文物館，曾是駐港英軍總司令的官邸，在這座歷史悠久的建築內遊園和品茶，相信會是一大樂事。

6月22日的開幕活動，博物館節相約大家在茶具文物館見面，來一趟園遊茶聚！茶具文物館曾是香港開埠初期至1970年代駐港英軍總司令的官邸，更是香港現存最古老的西式建築。大家可在這座歷史悠久的西式建築內，與一群熱愛茶藝的學生和茶藝師一起學習慢泡好茶，一邊細嚐不同茶香，一邊發掘文物館內蘊藏的有趣故事。

相約大家與一群熱愛茶藝的學生和茶藝師一同品茶，過一個愉快悠閒的下午。

活動當日更會舉辦「穿梭時空導賞團」，帶領觀眾重回歷史現場，與官邸第一位主人德己立少將及其他關聯人物相遇，讓大家品茶之餘，輕輕鬆鬆認識歷史。當日還有講座、工作坊和其他精采活動，給大家一個淳美的茶聚！



相約在茶館-園遊茶聚

地點：茶具文物館

日期：6月22日（星期六）

時間：下午12時至5時

費用：免費

詳情：https://bit.ly/2YZcQS6



相約在茶館-茶苗清芬

地點：茶具文物館

日期：6月29日（星期六）

時間：下午2時至5時

費用：免費

詳情：https://bit.ly/2IBYZKM

壓軸活動：「深度呼吸」

香港視覺藝術中心位於香港公園西面，為熱愛藝術創作的人士提供互相觀摩、學習、交流和創作發展的空間。

我們日常的一呼一吸間，那自然起伏的節奏，組成了城市中錯落有致的生活韻律。香港視覺藝術中心特別請來媒體藝術家吳子昆創作「深度呼吸」互動媒體藝術裝置，於7月7日博物館節最後一日壓軸推出，引領觀眾經歷一趟內在旅程。

展覽期間更邀得常展法師策劃兩場活動，編舞家兼舞蹈家梅卓燕及頌缽音樂家曾文通，將會與觀眾一起作深度的心靈觀照。

「深度呼吸」展覽

地點：香港視覺藝術中心

日期：7月7日至10月7日（逢星期二休息）

時間：上午10時至晚上9時

費用：免費

詳情：https://bit.ly/2Z6mGl0



「呼吸中」活動

地點：香港視覺藝術中心

日期：7月7日（星期日）

時間：下午6時及晚上8時

免費參加，須預先報名

今個夏日，不如就相約家人和好友，參與博物館節的活動，重新認識香港的博物館吧！

了解更多：www.museums.gov.hk/mf2019

*相片由康文署提供。