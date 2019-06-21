【33C°夏至開箱文】啜得落肚嘅芒果糯米飯

有一口在泰國無處不在的飯，無論是泛舟丹能莎朵水上市場當中或是在曼谷機場King Power免稅店臨別依依，您見到都會有衝動買來一試，糯米飯的名字配上芒果的姓氏，本身就代表一種夏日的引力。

一口淋上椰漿、黏而不膩的糯米飯，再一口結實芒果肉，果酸由深至淺衝擊味蕾，味蕾還措手不及之際，腦部已懂發出「請吃下一口」的建議訊息，一道開胃的甜品，在悶熱氣候來得更令人彌足珍惜。

兩個月前泰國7-11首推芒果糯米飯沙冰，由芒果雪泥攪拌糯米飯特製而成，如此「超犯規」配搭，理所當然是讓人乖乖課金一試加上冰凍環節的芒果糯米飯感覺是如何。寫到這裡如您覺得這陣相隔2.5小時機程的芒果飄香有點remote，那好消息就在往後的話裡頭。



在港愈來愈多分店的著名台茶花斑茶社近日宣布在港推出芒果糯米飯沙冰，負責人Jan一再強調，「飲完有食哂成個芒果糯米飯嘅感覺」，喝的芒果糯米飯，您有試過嗎？



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花斑茶社-芒果糯米飯沙冰 $36

其實如此可惡的芒果糯米飯沙冰是怎樣煉成呢？首先，將泰國糯米洗淨後浸洗3小時，瀝乾備用，然後把糯米隔水蒸熟，把椰漿 、糖、鹽混合煮至微滾備用，之後趁熱把椰漿拌入糯米飯，讓糯米飯吸收椰漿的味道，最後，加入台灣芒果果泥、牛奶、乳酪，打成沙冰，倒在拌了椰漿的糯米飯上。大功告成。不懂也沒關係，說多無謂，最重要是花斑茶社有售嘛！

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花斑茶社

西環堅尼地城Smithfield Walk 5B號舖6

旺角登打士街43H登打士廣場地下8號

尖沙咀樂道32-34號地舖