火炭$8泰式豬脾飯 歐洲豬平民飯

要在火炭工業區食豬肉好容易, 但若要食高質豬而又平民化的價錢就好難。今次小編推薦火炭小店豬媽飯堂的皇牌泰式豬脾飯給大家。其實單是看餐廳招牌名稱便知道這間餐廳是專注烹調豬肉。不說不知, 原來這間小店的豬大有來頭, 9月18日更有大優惠。

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餐廳門面和內部環境雖然不太突出, 十分樸實, 主做外賣, 但都有不少名人光顧, 看來大有來頭。門口第一句便寫住店內的豬肉是外地進口, 香港製造。大家可能認為外地進口一定是中國內地而來, 事實卻不是。原來餐廳選用的豬肉都是歐洲豬, 來到香港再進行加工醃製。食材第一, 單是這一點, 這個價錢, 已經值得。

一入門口已標明是用進口豬, 香港製。保證質素水平。

好大好吸引的豬脾

一口咬落去跟傳統的泰式豬脾口感不一樣。如果大家試過泰國的豬脾, 一般都較為軟嫰, 簡單而言就是較「淋」。但豬媽飯堂的泰式豬脾卻是爽嫰, 咬下去是有彈口, 而不是軟淋。口感十分好, 很適合香港人口味。加上肥瘦適中, 沒有一大片肥膏的感覺。

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一點都不肥膩, 肥瘦適中。

另一方面, 不得不談的是鹵水醬汁。剛才說豬脾是鹵出來, 但用什麼鹵便是重點。小編試過鹵出來的豬脾肉十分入味, 一方面都知道應該花了不少時間去鹵才有這種味道, 但另一方面都好奇材料是什麼。老闆娘分享, 原來她是加入了黑蒜。黑蒜是一種經過發烤的蒜, 其味道有一種烤焗風味, 把豬脾肉的香味明顯提升。好了, 介紹完豬脾肉基本上都十分吸引, 但都要提提大家食豬脾肉前要點一點附送的酸甜微辣汁, 令豬脾肉更美味。老闆娘強調這醬汁不是外購, 而是秘製, 大家記緊試試。

食豬脾肉前, 記得點秘製泰式醬

整個皇牌泰式豬脾飯份量適中, 還配有好多菠蘿和菜。尤其菠蘿, 跟豬脾肉的鹵味夾得非常好, 好有特色。小編之後更加忍不住叫一隻黑蒜蛋試試。之前都提過黑蒜的烤味, 這次套在雞蛋, 入味之餘, 都是一種濃厚的烤焗風味, 不錯。

黑蒜蛋

老闆娘公開豬脾鹵味的香味秘訣, 黑蒜的功勞必不可沒。

最後, 小編十分好奇問了問豬媽在哪?豬媽是誰?誰知老闆娘跟我說, 其實沒有人叫豬媽。餐廳之所以叫豬媽飯堂, 原因只是當時想用心做好豬的食物, 想來想去都不知道叫豬「乜」好, 在思考豬乜豬乜的是候, 便不如叫豬媽算了。好有趣。

提提大家, 9月18日會有全港$8食一餐的推廣活動, 記得預早搶購, 因為已經有好多$8食物售罄了!

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