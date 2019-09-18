黃竹坑健康有營便當 健身Keep fit之選

大家如果在黃竹坑工業區工作, 小編為大家介紹一個有營健康的午飯外賣吧。黃竹坑的Black Garlic (黑蒜) 是一間主打健康飲食的餐廳。其午餐設計更是別具心思。

一拿上Black Garlic午餐飯盒, 你會感受到對健康的認真。因為他們每一個飯盒都會認真註明飯盒的營養標籤, 例如卡路里、蛋白質、澱粉和脂肪。就以柚子烤雞配芝麻大麥為例, 整個飯盒的卡路里只有397。如果大家到其他飯堂餐廳, 輕輕叫個燒肉飯都可能約1000卡路里, 已佔一個正常人半日卡路里攝取量。大家試想想, 日坐夜坐辦公室, 1000卡路里實在有點恐怖。

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Black Garlic (黑蒜) 柚子烤雞配芝麻大麥

柚子烤雞配芝麻大麥午餐便當

小編今日在辦公室試食柚子烤雞配芝麻大麥午餐便當。一起上口, 大麥和飯的口感是有一定分別, 大麥相對青香一點, 而且由於較大粒, 相比米飯是各有特色。而烤雞是選用較少脂肪的雞肉, 類似雞胸, 但卻質感不乾。加上有柚子的酸甜味, 特別醒胃。

其實有這一個註明食物標籤而且注重健康的午餐便當, 構思源自於曾擔任健身教練的老闆。正正因為過去健身工作的體驗, 才可以概思到這類罕有的有營午餐。飽肚之餘又讓大家充滿營養, 為黃竹坑的打工仔提供新的午餐選擇, 總好過日日大魚大肉高脂肪吧。