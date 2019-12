女人50歲一枝花 齊打流感針護全家

50歲可說是人生的分水嶺,事業家庭都穏定下來,也是時候好好享受人生。對女性而言,不論外表或身體的保養亦非常重要。流感高峰期將至,一般人可能以為流感與傷風感冒沒有太大分別,惟葉珮嫦醫生指出:「50歲或以上人士一旦患上流感,出現併發症風險較高,甚至死亡。」為保護自己及家中長幼,應儘快接種流感疫苗。

葉珮嫦醫生提醒大家流感有別於傷風感冒,出現併發症風險較高。

50歲或以上人士易有流感併發症

患上流感的人除了會出現一般傷風感冒的徵狀外,更會發高燒,甚至全身無力、肌肉疼痛及無法進食。葉珮嫦醫生表示,有部分患者即使康復後,更可能會情緒低落一段時間,出現抑鬱情況。而50歲以上人士一旦感染流感,亦較容易引發嚴重病情,並會有較高風險出現併發症而要入院留醫,或甚死亡。

家中只要有一個流感患者,隨時傳染給家人。

據衞生署數字顯示,去年共有601宗因流感而被送往深切治療部的個案,當中有356人死亡,其中50至64歲患者佔26%。而50至64歲的人士,大多與家人同住,甚至在家中擔任照顧幼童或長者的角色。若他們感染流感,再傳染家中長者、幼童,後果可以非常嚴重。

感染流感首3天,心臟病發風險高達10倍[1]。

患流感 心臟負荷增

不少50歲以上的人都有心血管問題,他們或許會擔心自己是否適宜接種流感疫苗。事實上,有心血管或腦部問題的人士更應盡快接種流感疫苗。葉醫生解釋:「他們一旦感染流感,會出現血壓下降、心跳加快,令心臟負荷加重。」

最近一項研究指出,感染流感首3天,心臟病發風險高達10倍[1];研究亦指出感染流感首3天亦會增加高達8倍[1]的中風風險。而現時的流感疫苗經過反覆純化,能減輕疾病的嚴重性。即使對雞蛋敏感的人士,在一般情況下亦能安全接種。

注射流感疫苗,給自己給家人一個保障。

自去年起,提供資助流感疫苗接種的「疫苗資助計劃」擴展至年齡50歲或以上的香港居民,他們可到參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所獲資助接種疫苗,每劑資助額為港幣210元。而65歲或以上的長者更可透過「政府防疫注射計劃」免費接種流感疫苗。詳情請向醫生查詢。

*資料、短片及相片由賽諾菲提供

*本文內容僅供參考,並不能取代臨床醫學意見,唯有你的醫生方能為你作出準確診斷,提供合適的治療。

SPHK.VAXIQ.19.11.0206/ NOV 2019