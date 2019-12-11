【e肚仔推介】聖誕Party加加餸家家送　低至$92一大盤

又到聖誕，無論你是朋友gathering，抑或公司派對的搞手，一定正在左搵右搵聖誕到會。雖則有Google大神，但有時資訊過多就會有選擇困難，與其左搵右搵，不如由搜尋到會餐單、揀餐、落單、送貨，e肚仔一個外賣自取APP搞掂哂。

e肚仔外賣自取APP搜羅了全港、九、新界CP值極高的「聖誕派對特盛到會」餐廳，由冷盤、熱盤，超過幾百款多國菜式到會一個平台睇哂，低至$92一大盤，不再只有大集團一式一樣的餐單可選，一個聖誕Ｐ更可以像酒店自助餐般食盡多國菜式



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1. 【慳水慳力】不用左搵右搵，不再只有大集團餐單可選

2. 【慳時間】精選到會餐廳遍佈全港，外賣自取或送遞亦可

3. 【酒店buffet級多款】包羅萬有，超過幾百款冷熱盤多國菜式

4. 【CP值超高】低至$92有一大盤

5. 【又食又拎】輕鬆儲易賞錢積分，積分當Free Lunch

【1】不再只有大集團餐單可選 外賣自取或送遞亦可

以往聖誕開P都離不開連鎖大集團的一式一樣餐單，仲要年年都一樣，確實悶到爆。今次e肚仔APP的「聖誕到會特集」，包覽了全港特色小店的到會大餐，由食肉獸至愛的「AEON X 志生專櫃的黑椒豬手聖誕拼盤」、以不同國家的海膽配搭出什錦刺身的的「海膽刺身盛宴」、網友必食的掃街名物「齊柏林熱狗餐」、$398就食到超足料的「虎蝦海鮮煲」、1個大餐就豪食8款美食的「Fever Food 到會大餐」，一個Ｐ可以像酒店自助餐般食盡多國菜式。

e肚仔APP「聖誕到會特集」特設到會送遞服務，只需支付$150運費一，即有專人於將美食送到派對地點，派對搞手就可煩少一樣野；而最近大受網友歡迎的「齊柏林熱狗」及「Fever Food」更是免運費；另外，「聖誕到會特集」中的遍佈全港的到會餐廳亦提供外賣自取服務，其中AEON X 志生專櫃分店有荔枝角、荃灣、觀塘、屯門、鰂魚涌，自取到公司或Party都很方便。

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【2】超過幾百款冷熱盤多國菜式 低至$92有一大盤



e肚仔APP的「聖誕到會特集」包羅萬有，超過幾百款冷熱盤多國菜式任君選擇，彷如置身5星級酒店Buffet般多重滋味享受。以下是小編的🌟5星推介🌟：

「AEON X 志生專櫃的黑椒豬手聖誕拼盤」$550起 (6-10人)

原隻黑椒燒豬手、焗鴨胸片、豬仔肺、五香火雞腎片、日式燒雞扒等

「齊柏林熱狗餐」 - 6-8人餐B $750起（免運費）

包含7盤小食: 德國香腸、法式藍筍巴馬臣芝士球、馬蘇里拉芝士條、墨西哥青椒/紅椒忌廉芝士塊、蜜糖雞翼、吉列炸蝦、魚手指等

「冠味和食」 - 2-3人前極上滋味壽司拼盤 $168起

合共30件壽司: 海膽、原隻松葉蟹爪、九洲油甘魚、厚切鰻魚、玉子小卷、劍魚腩、珍寶三文魚、帶子、甘蝦、赤貝、北寄貝、特級蟹柳等

「Fever Food」 - $6-8人到會大餐 $736起 （免運費）

包含4成主食及6食小食(連甜品): 蛋黃煙肉卡邦尼意大利麵、天使雪花一口西多士、砵酒鮮蕃茄濃湯煮藍青口、鮮香橙法式煙鴨胸千層、軟殼蟹沙律、鮮青瓜帶子杯配明太子醬、繽紛馬卡龍、香蕉冰卷、天然糖香芒布甸等

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【3】輕鬆儲易賞錢積分，積分當Free Lunch

只要你是易賞錢APP及卡會員，用e肚仔外賣APP每消費$6，便可賺取1易賞錢積分。換言之，以較高的金額訂購「聖誕派對特盛到會」，可較容易儲到更多易賞錢積分，甚至轉換為一餐free lunch 或Asia Miles!

於訂單詳情頁面中，按右上角「賺取易賞錢積分」按鈕，然後輸入正確易賞錢會員號碼，在交易完成後，積分會兩個月內存入易賞錢戶口，到時客戶可利用累積的積分換取更多購物優惠。



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