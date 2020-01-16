【暖男攻略】戲院新安排 睇戲前預訂好電影小食免排隊有優惠

百老匯電影院線MOViE MOViE聯同e肚仔外賣APP推出暖意新安排, 讓大家在買完電影戲票之後, 再用e肚仔APP預訂戲院小食部的爆谷美食。臨入場看戲前, 便可以免排隊到小食部取餐, 繼而方便又舒適地拿著美食入場看戲, 更不會錯失劇情。

太古城MOViE MOViE Cityplaza戲院

農曆新年、元宵節、情人節即至, 相信都是大家與家人愛人相聚的好時機。吃飯看戲一定是不可缺少的活動之一。

不過如何看戲吃飯可以表達最貼心的安排和愛意呢?相信大家都總會遇過趕住電戲開場之餘, 又想去戲院小食部買爆谷熱狗汽水入場看戲。但次次都是臨開場前2分鐘入場, 小朋友或女朋友又想食爆谷, 又要等排隊買食物, 又怕錯失開場劇情, 怎麼辦?

太古城MOViE MOViE Cityplaza戲院小食部

有見及此, e肚仔外賣自取平台聯同百老匯電影院線旗下的MOViE MOViE電影中心, 首創暖意新安排, 為你鋪排電影式生活。戲迷只需要決定好購買戲票後, 便可以用e肚仔外賣APP選擇或搜索「MOViE MOViE Cityplaza 小食部」, 揀選心目中的美食和自選取餐時間, 埋單。繼而用各種網上支付方式付款。網上支付方式眾多, 包括轉數快、信用卡、AlipayHK、八達通、Apple Pay、Google Pay。

成功預訂美食後, 便會獲得一個取餐碼和二維碼。憑取餐碼或二維碼, 於指定預約好的取餐時間, 到MOViE MOViE Cityplaza 小食部, 向店員展示取餐碼或二維碼頁面便可取餐。免排隊, 率先處理, 在愛人面前得體地享受尊貴服務, 之後直入戲院看戲, 完全不浪費一分一秒。真正的慳錢慳力慳時間!

立即看圖如何訂餐:

即日至2月21日, 只要用e肚仔APP買滿MOViE MOViE Cityplaza 小食部$50美食, 輸入優惠碼「MOV25」即減$25。完場後, 如果肚餓思考下場節目, 大家不妨聽住電影閉幕主題曲, 用e肚仔APP預訂好下場美食, 因為只要揀選好下場餐廳和美食, 輸入優惠碼「SWEET4」後埋單, 即享9折。無論一個人或兩個人或一大伙人, 一起9折!

無論農曆新年、元宵節、情人節, e肚仔和MOViE MOViE戲院都為你準備好窩心的娛樂飲食新體驗, 來一個電影式生活吧!。

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MOViE MOViE Cityplaza地址:

香港太古城道18號太古城中心5樓

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