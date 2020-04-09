【床褥】7年唔換爆多菌致肺炎！枕套污糟過廁板？4招快速清潔床具

新型肺炎肆瘧，人人自危，外出做足防疫措施，但你可想想每天花最多時間躺臥的床卻滿怖細菌，甚至嚴重得可致肺炎！因此，務必要加強家居及床具清潔，睡得安心。

每天躺臥的床卻滿怖細菌，甚至嚴重得可致肺炎！（Unsplash）

美國睡眠科學專家McKenzie Hyde，針對睡眠習慣和衛生問題作研究。通過志願者4星期內不清洗床褥和床上用品，採集床具上的細菌樣本，檢查並分析數據，得出驚人的發現！你知道自己的床褥和床具有多少含菌量嗎？甚至藏有各類的細菌，最可怕的床褥竟然藏有可致肺炎的細菌......

枕套比廁板更污糟

實驗在4星期內分階段進行，每星期檢測一次。新枕套和床單經過1星期後，每平方英寸包含300萬至500萬個CFU（菌落形成單位），含菌量比廁板172CFU多出17,000倍！而在第4星期，兩項床具的已經繁殖出逼近1200萬CFU的細菌量，遠超多種家品，如浴室門柄、水龍頭、寵物玩具等。

新枕套和床單經過1星期後，每平方英寸包含300萬至500萬個CFU（菌落形成單位），含菌量比廁板172CFU多出17,000倍！（Zeo-sleep）

7年不換床褥 細菌量達1,600萬個

每天讓你睡得香甜的床竟然是細菌的大溫床！枕套和床單可以勤加清洗更換，但幾千元的床褥卻難以清洗，很多人都使用同一床褥超過10年。可是床褥與床具一樣，其細菌量會隨年月時間增長，研究發現細床褥大概含有細菌300萬CFU，而睡了7年不換的床褥的含菌量竟高達1,600萬CFU！

研究發現細床褥大概含有細菌300萬CFU，而睡了7年不換的床褥的含菌量竟高達1,600萬CFU！（Unsplash）

每天睡在千萬細菌的床上 可致肺炎危害健康

研究發現床具中含有多種細菌類別，包括革蘭氏陽性菌和桿菌，而革蘭氏陰性桿菌含量最高，達41%，可引致肺炎或其他類型的感染，危害我們的健康。而這些細菌多是經身體或衣服帶到床具上，加上不勤清潔，令細菌有迅速繁殖的機會，最終含菌量爆標！

床具上的革蘭氏陰性桿菌含量最高，達41%，可引致肺炎或其他類型的感染，危害我們的健康。（Unsplash）

按下圖看研究結果：

+ 3 + 2

想睡得安心便要加強床具的清潔，除了勤力更換枕套、被單和床單，更重要的是消毒抗菌和去塵蟎。看看以下Tips教你怎樣輕鬆快速清潔床具吧！

按下圖看床褥清潔Tips ：

床褥清潔Tips 1︰1：99消毒藥水噴灑床褥

消毒藥水有助殺菌消毒，每1-2星期用1：99消毒藥水噴灑在床褥表面，然後用乾毛巾印乾，並以風扇吹乾床褥。記得避免噴灑過多的滴露消毒藥水，以防過度濕潤導致床褥內部發霉。

每1-2星期用1：99滴露消毒藥水噴灑在床褥表面，然後用乾毛巾印乾，並以風扇吹乾床褥。（Unsplash）

床褥清潔Tips 2︰反轉並拍打床褥

細菌最容易在潮濕的環境下生長，可每2-3個月把床褥反轉，晾曬約6小時，有助排走床褥底部的濕氣，陽光亦有效殺菌。同時最簡單的去塵蟎方法莫過於定期把床褥翻轉拍打，其後再用吸塵機吸走灰塵和蟎蟲。

可每2-3個月把床褥反轉拍打，晾曬約6小時，防蟎又排濕。（Unsplash）

床褥清潔Tips 3︰睡覺前洗澡

我們的身體及衣服都有機會把細菌帶到床上，特別是化妝及運動後，因此睡覺前最好先洗澡，潔淨皮膚上的細菌。

床褥清潔Tips 4︰定期更換床褥

不過表面的清潔未必能有效殺死深層的細菌，因此除了平日為床褥清潔和保養外，亦建議定期更換床褥。大概5-7年更換床褥一次，避免過舊的床褥成為細菌溫床。近期因新型肺炎令人心惶惶，減少出門，如果想更換床褥亦可以選擇網購，安坐家中便可以收到床褥，而且更是免費送貨！

建議大概5-7年更換床褥一次。（Zeo-sleep）

Zeo-Sleep盒裝床褥性價比高，選用了CertiPUR-US®認証的優質太空綿，緊貼身體曲線，有助卸壓並加強承托力，加上智能乳膠亦能達到透氣的效果，睡得舒適。而Zeo-Sleep床褥的承托力、抗干擾功能和軟硬度經過測試，標榜提供亞洲人軟硬度。盒裝床褥非常適合蝸居，而且品牌設自家廠房，對不同的物料進行長時間的測試，壓縮過程並不會影響床褥品質。加上免費送貨，專人送貨到家中，大部分尺寸更可享有即日送貨，加上100晚的無條件體驗，，令人買得放心。