自助餐$25、船飛+酒店+早餐$399 即睇香港旅遊博覽會澳門震撼優惠
快閃又想有旅行感覺，首選一定是「近近地」就已經可以滿足吃喝玩樂的澳門！香港旅遊博覽會 2025 今天至1月23日盛大舉行，澳門旅遊局準備了連串每日限定震撼優惠！立即前往 5C 展廳 H01 澳門旅遊局展台，場內更會派發小禮物，等你來拿！以下精選優惠立即睇，不容錯過！
四大旅遊公司每日精彩優惠包括：
China Travel Service香港中國旅行社
酒店房1間1晚+早餐2位+「澳門2049」門票2張 會場價$600-$1,150起/位 （限首2套至首10套）
永安旅遊 Wing On Travel
每日限搶酒店、套票 低至半價
滿$800減$400 （首20名額）、滿$500減$250 （首80名額）
EGL Tours 東瀛遊
雙人住宿+早餐+來回船票$399/位起、酒店自助餐+2大1小來回船票 $299起/位
KKday
澳門車船票 $8起/程、酒店自助餐$28起/位、酒店住宿滿$400減$200
其他每日精彩優惠click圖放大立即睇：
【感受澳門Mega Sales】
地點：香港會議展覽中心Hall 5BCD （會展站B3或灣仔站A5出入口）
每日開售時間：11:30至19:00 (售完即止)
日期：2025年2月20至23日（星期四至日）
場內Mastercard消費大抽獎送雙人來回機票
除了澳門旅遊局展台優惠，只要在展覽會場內指定攤位以Mastercard消費，每$500就能獲得一次抽獎機會！消費$1,000則有兩次機會，每張發票最多可獲得10次抽獎機會！（記得必須是打印發票！）
頭獎 (1名)：沙特阿拉伯雙人來回機票
二獎 (1名)：首爾雙人來回機票（商務客艙）+ 3日2夜酒店住宿（含早餐）
三獎 (1名)：曼谷雙人來回機票（商務客艙）+ 3日2夜酒店住宿（含早餐）
四至十四獎：各地單人來回機票（德克薩斯州、布魯塞爾、慕尼黑、東京、名古屋、新加坡、青島、重慶、成都、台北、高雄）
十五獎 (500名)：旅遊Club Sim
十六獎 (2,000名)：香港國際試食節暨優質食品博覽2025免費門票換領券1張
【香港旅遊博覽會2025】
地點：香港會議展覽中心Hall 5BCD (會展站B3或灣仔站A5出入口)
澳門旅遊局展台位置：5C 展廳 H01
日期：2025年2月20至23日(星期四至日)
時間：上午11:00至晚上8:00
(每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券)
除了以上各種限定優惠，澳門旅遊局吉祥物麥麥會於每日下午1點開始，每半小時出場同大家見見面握握手，場內更會派發小禮物，大家記得去5C 展廳 H01 澳門旅遊局展台啦！
（資料及相片由客戶提供）