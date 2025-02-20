自助餐$25、船飛+酒店+早餐$399 即睇香港旅遊博覽會澳門震撼優惠

快閃又想有旅行感覺，首選一定是「近近地」就已經可以滿足吃喝玩樂的澳門！香港旅遊博覽會 2025 今天至1月23日盛大舉行，澳門旅遊局準備了連串每日限定震撼優惠！立即前往 5C 展廳 H01 澳門旅遊局展台，場內更會派發小禮物，等你來拿！以下精選優惠立即睇，不容錯過！



四大旅遊公司每日精彩優惠包括：

China Travel Service香港中國旅行社

酒店房1間1晚+早餐2位+「澳門2049」門票2張 會場價$600-$1,150起/位 （限首2套至首10套）

永安旅遊 Wing On Travel

每日限搶酒店、套票 低至半價

滿$800減$400 （首20名額）、滿$500減$250 （首80名額）

EGL Tours 東瀛遊

雙人住宿+早餐+來回船票$399/位起、酒店自助餐+2大1小來回船票 $299起/位

KKday

澳門車船票 $8起/程、酒店自助餐$28起/位、酒店住宿滿$400減$200

其他每日精彩優惠click圖放大立即睇：

*數量有限，優惠詳情請向各大旅行社查詢。優惠受旅行社之條款及細則約束。

【感受澳門Mega Sales】

地點：香港會議展覽中心Hall 5BCD （會展站B3或灣仔站A5出入口）

每日開售時間：11:30至19:00 (售完即止)

日期：2025年2月20至23日（星期四至日）

場內Mastercard消費大抽獎送雙人來回機票

除了澳門旅遊局展台優惠，只要在展覽會場內指定攤位以Mastercard消費，每$500就能獲得一次抽獎機會！消費$1,000則有兩次機會，每張發票最多可獲得10次抽獎機會！（記得必須是打印發票！）

頭獎 (1名)：沙特阿拉伯雙人來回機票

二獎 (1名)：首爾雙人來回機票（商務客艙）+ 3日2夜酒店住宿（含早餐）

三獎 (1名)：曼谷雙人來回機票（商務客艙）+ 3日2夜酒店住宿（含早餐）

四至十四獎：各地單人來回機票（德克薩斯州、布魯塞爾、慕尼黑、東京、名古屋、新加坡、青島、重慶、成都、台北、高雄）

十五獎 (500名)：旅遊Club Sim

十六獎 (2,000名)：香港國際試食節暨優質食品博覽2025免費門票換領券1張

【香港旅遊博覽會2025】

地點：香港會議展覽中心Hall 5BCD (會展站B3或灣仔站A5出入口)

澳門旅遊局展台位置：5C 展廳 H01

日期：2025年2月20至23日(星期四至日)

時間：上午11:00至晚上8:00

(每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券)

除了以上各種限定優惠，澳門旅遊局吉祥物麥麥會於每日下午1點開始，每半小時出場同大家見見面握握手，場內更會派發小禮物，大家記得去5C 展廳 H01 澳門旅遊局展台啦！

（資料及相片由客戶提供）