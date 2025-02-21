全球最大現製飲品巨頭！蜜雪集團今起招股

近年來，現製飲品行業已成為消費市場最具活力的賽道之一。從高端品牌到平價連鎖，從一線城市到下沉市場，新式飲品的消費場景不斷拓寬，市場規模持續擴大。其中，蜜雪集團憑藉精准的市場定位以及下沉市場的深度佈局，在行業的激烈競爭中突圍而出。



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「高質平價」重構行業邏輯 成就全球現製飲品巨頭

自成立以來，蜜雪集團始終堅持「高質平價」的價值主張。通過大規模集中採購原材料、自建供應鏈體系及高度標準化的門店運營管理，公司成功實現了產品極致的「性價比」，使得同行難以在核心飲品食材上通過模仿達到其高質平價水平，從而能夠持續吸引消費者和加盟商，推動商業模式的可持續發展。

在消費分級與理性化趨勢下，蜜雪集團的「高質平價」理念精准契合了大眾市場的核心需求，讓「蜜雪冰城」成為消費者心中的現制飲品首選品牌。根據灼識諮詢的報告，2023年，中國每十杯現制檸檬水中有超過八杯來自「蜜雪冰城」，每十支現制冰淇淋中就有超過三支來自「蜜雪冰城」，每十杯珍珠奶茶中就有超過三杯來自「蜜雪冰城」。與此同時，公司規模快速擴張，截至2024年12月31日共擁有46,479家門店，就門店數量而言，是中國和全球最大的現制飲品企業。

深度拓展下沉市場 單店營收能力持續增強

當前，一線城市現制飲品市場增速放緩，而下沉市場仍是一片藍海。數據顯示，2023年，中國三線及以下城市的人均現製飲品年消費量僅為13杯，遠低於一線城市的70杯，具有較大的增長空間。根據灼識諮詢，以終端零售額計，三線及以下城市的現製茶飲店市場規模預計到2028年將增長至2,682億人民幣，2023年至2028年複合年增長率達到22.8%，為所有城市線級中增速最快的細分市場。

作為從下沉市場中成長出來的連鎖企業，蜜雪集團加大對空白鄉鎮為主的三線及以下城市的市場開發力度，達到了行業最高的滲透率。截至2024年9月30日，公司的門店網絡已遍佈中國內地31個省份、自治區及直轄市，超過300個地級市、1,700個縣城和全國約30,000個鄉鎮中的4,900個鄉鎮。其中，中國內地門店中有57.2%位於三線及以下城市，充分體現了蜜雪集團在下沉市場的滲透深度。

同時，蜜雪集團自建物流體系，並免費向加盟商推行，如今已在中國內地逾90%的縣級行政區劃實現了12小時內觸達，滿足了加盟商在全國開店的需求，及解決長距離物流成本的後顧之憂，提升效益。此外，在2021年及之前、2022年及2023年開業的老店在2024年首9個月的日店均營業額与與2023年相比分別增長5.6%、1.9%及5.0%，可見老店的單店營收能力也在持續增強。

總體而言，在消費升級與降級並存的市場背景下，消費者對高性價比產品需求提升，蜜雪集團憑藉高質平價的運營模式，構建了難以複製的競爭壁壘。同時，公司持續拓展具有廣闊發展潛力的下沉市場，依託其已建立的先發優勢，逐浪而行，有望在未來的不確定性中穩定航向，實現高質量發展目標。

（全文完）