德國西門子首度攜手米芝蓮指南 以智能廚電科技呈獻極致美饌體驗

擁有超過175年歷史的德國家電品牌西門子(Siemens)宣佈首度與享譽全球的米芝蓮指南合作,成為第17屆《香港澳門米芝蓮指南 2025》典禮的廚房電器類別指定活動合作夥伴,為活動提供一系列高端廚房電器設備,包括嵌入式微波焗爐、多功能暖碟櫃、冷藏櫃及電磁爐等,呈現了一場融合創新科技與頂級美食的盛宴。西門子的廚電設備結合先進技術及精湛的德國工藝,產品精巧實用。而此次合作不但彰顯了西門子對優質廚房電器的承諾,亦與米芝蓮指南對卓越美食的追求完美契合,共同為全球饕客打造了極致的美饌體驗。



典禮現場設有Tasting Pavilion並邀請八位來自不同地區的米芝蓮星級餐廳主廚,以多樣的料理風格烹製佳餚讓嘉賓享用。

亞洲餐飲界年度盛事——第17屆《香港澳門米芝蓮指南2025》典禮(典禮)於2025年3月13日假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行,雲集星級名廚、業界翹楚、傳媒及美食鑑賞家,共同見證港澳餐飲業的卓越成就。

活動除了公佈最新的香港澳門米芝蓮指南,更是一場高端的雞尾酒會。八位受邀的米芝蓮星級餐廳主廚:Wong Chi Fai (T'ang Court)、Ding Yong (Xin Rong Ji (Xinyuan South Road))、Richard Ekkebus (Amber)、Santiago Fernández (MAZ)、Julien Tongourian (Robuchon au Dôme)、Auntie Gaik Lean (Auntie Gaik Lean's Old School Eatery)、Arvin Wan (MINIMAL) 及 Sam Tran (Gia), 在Tasting Pavilion為多達450位賓客獻上精緻佳餚。

Tasting Pavilion內全面配備了西門子的頂尖廚房家電,包括嵌入式微波焗爐、多功能暖碟櫃、冷藏櫃及電磁爐等,協助主廚們展現其精湛的烹飪技藝,並在有限的時間內高效地為眾多賓客準備及呈上美食,為現場嘉賓帶來了一場視覺與味覺的雙重盛宴。

這些廚電不但展現了穩定及可靠的性能表現,更確保了優質的食物品質,讓廚師能夠精準與高效地呈現頂級料理。

除了主廚們,現場亦有不少嘉賓分享了他們對西門子的讚賞。Sunny Chan(Founder of Elegant Kitchen (HK) Limited)指出,西門子的智慧科技已成為卓越的象徵,其產品始終表現出色。Tommy Fong(Founder of Kitench Leader Limited)則表示見證了西門子在廚電產品上的持續創新,特別是配備內置相機和AI技術的studioLine焗爐,能夠自動完成烤焗過程,令人印象深刻。而Jimmy Wong(Director of Built-In Pro Limited)亦稱讚西門子在創新方面的領導地位,從多功能洗衣機到智能廚房設備,處處體現品牌對品質的堅持和創新的熱誠,以及西門子作為家電行業領先者的實力與遠見。西門子對創新的熱誠,不僅成為專業廚師的好幫手,更讓用戶在家中也能感受到如米芝蓮廚師般的專業級烹飪體驗。

西門子對於能夠參與這場美食盛事並與米芝蓮指南合作感到十分榮幸。Heidi Chu(Head of Brand and Consumer Touchpoint of BSH-HK)表示:「我們衷心感謝能有此機會與米芝蓮指南攜手合作,共同成就這場高水準的烹飪盛宴。作為高端歐洲領導焗爐品牌,西門子以德國領先科技為顧客帶來現代化的烹飪體驗。我們的設備不僅提升了國際星級廚師的烹飪效率,更為嘉賓帶來視覺與味覺的雙重享受,創造出獨特而難忘的用餐體驗。」她亦期待能再度與米芝蓮指南合作,將烹飪藝術提升至世界級專業水平,為大家帶來更多創新與驚喜。

星廚對話:Sam Tran的烹飪哲學

米芝蓮星級餐廳主廚Sam Tran擅長以越南傳統烹飪技法為基礎,創作精緻且隨季節變化的料理。她的菜餚以細膩的風味平衡著稱,尤其是酸度與質感的巧妙結合,可將用餐體驗提升至藝術層次。西門子於典禮上與Sam進行了一場獨家專訪,深入探討她的烹飪哲學、對創新的熱情,以及西門子電器如何成為她的得力助手。

作為一名廚師,Sam深受越南傳統文化以及其海外工作經驗的影響。她認為烹飪是一種講述故事的方式,每一種食材、技巧和風味的組合,都是她文化根源的體現,亦是她渴望與美食愛好者分享這些文化的方式。

她也強調了精準和效率在廚房裏的重要性:「譬如在今晚緊湊的節奏下,擁有可靠的設備至關重要。西門子冰箱中的hyperFresh plus功能,確保我們的食材儲存在完美的溫度下,保持其新鮮度和品質。這使我們能夠專注於創意及提供非凡的美食體驗。」她分享道,這場活動不僅僅是一個提供佳餚美饌的平台,更是一場文化的慶典、一個與其他廚師交流的機會,同時也激勵在場的各位去探索不同料理。

主廚 Sam Tran 與她的團隊在典禮上展示了豐富的越南風味和食材,將傳統烹飪發揮得淋漓盡致,讓嘉賓品嚐到令人難忘的越南美食。

關於西門子

