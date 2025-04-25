龍豐集團乘勢而上再展宏圖　炮台山全新分店正式開業

自去年起，龍豐集團持續全速拓展業務版圖。先是於大埔、粉嶺，以及港島極具人氣的銅鑼灣東角道，相繼開設全新分店。最近，不僅成功於新界西屯門時代廣場設立橋頭堡，今日（4 月 25 日）更迎來極具意義的里程碑 —— 集團第 25 間分店於炮台山英皇道正式開業！此分店亦是港島區的第 3 間分店，進一步完善了港島的零售布局。未計今年一月北京道分店喬遷，集團過去12個月先後有10間分店投入服務，盡破集團過往擴展紀錄。



熱鬧非凡 舞獅花籃共賀新張

今日炮台山新店開業現場，熱鬧至極。一對雄健威武的醒獅，伴隨著喧天鑼鼓靈巧騰挪，為新店開業增添了濃厚的喜慶氛圍，寓意著龍豐集團炮台山分店日後必能為附近工作或居住的市民，帶來滿滿的歡愉及便利。現場擺放著逾百個由各商界夥伴饋贈的花籃，將店鋪前一大段英皇道點綴得五彩繽紛、花香四逸。如此熱鬧場景，吸引眾多市民駐足圍觀，大家紛紛對龍豐集團新店開張致以祝賀。

優質體驗 便捷購物新選擇

龍豐集團炮台山分店位處交通便利的有利地段，營業時間一直到晚上 10 時，不論是平日忙碌的上班族，還是喜歡夜間出遊的市民，乃至夜歸的顧客，都能在合適的時間前來選購心儀商品，同時亦可欣賞炮台山分店富時代感的鋪面設計，以及璀璨亮麗的燈箱，燈飾更照亮英皇道一帶。踏入店內，空間寬敞豁亮，購物環境宜人。貨架上商品種類繁多，無論是日常所需的藥品、保健品、美妝護膚、母嬰產品、食品及日用品等，均一應俱全，應有盡有，顧客無須東奔西走，就能一站式把想要的東西一次買齊，極為方便。

超值優惠 一連七日歡樂購物

為回饋廣大顧客的支持，龍豐集團炮台山分店精心推出為期 7 日的開業優惠活動。活動期間，店內眾多商品均享特價優惠，實惠至極！而且，消費達到一定金額，還可獲贈精美禮品，為顧客的購物之旅增添更多驚喜。無論是選購日常用品，還是挑選心儀的化妝好物，在龍豐集團炮台山分店均可享受物超所值的購物體驗。

持續拓展 透露未來藍圖

龍豐集團的發展腳步從未停歇。在炮台山新店開業之際，集團再傳出令人振奮的消息。下月9日，位於香港仔中心的第 26 間分店將盛大正式開業，此分店將成為龍豐集團在港島區的第 4 間分店。而據報下一間港島區分店的籌備工作亦如火如荼，令人熱切期待。一直以來，龍豐集團憑藉多元化的商品種類、實惠的價格以及優質的服務，備受香港市民喜愛。而且近年集團名聲亦已傳至東南亞各國，逐漸成為到香港旅遊的其中一間必到商店。隨著業務的持續拓展，龍豐集團不斷將優質的商品與服務帶入更多社區，為香港市民提供更便捷、更舒適的購物體驗。若想公司了解龍豐集團日後新店的更多訊息，就立即Follow龍豐集團的Facebook 及IG，密切留意龍豐集團的最新動態，更多精彩，拭目以待！(相片後加)

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