寶寶肚仔脹可能是敏感？即看營養師分享「小敏感」警號及處理方法

新手爸媽最怕見到寶寶「唔舒服又唔識講」,尤其是出現肚仔谷谷、紅疹、經常放屁、難排便等情況時,媽媽可能以為是寶寶消化問題。營養師Eunice提醒,這些表面看似寶寶普遍會出現的小不適,可能是由牛奶蛋白敏感而引起的小敏感Signal,並非單靠選用易消化營養便可解決!到底如何才能STOP在敏感前?即同您一文看清!



小敏感一上身難甩身!大蛋白是致敏元兇!

衛生署指牛奶蛋白敏感是嬰幼兒最常見的過敏症之一¹。不過敏感初期症狀卻因人而異,有些寶寶皮膚出現紅點,有些則表現為腸胃不適,例如排便不暢順、肚脹、腸氣多,這些「小敏感」除了令寶寶短期不適,長期更有機會誘發更嚴重的敏感問題,如鼻敏感²。

營養師Eunice 指,蛋白質是寶寶重要的營養來源,但媽媽要小心選擇合適寶寶的蛋白。

研究指蛋白分子愈大,除了較難消化,致敏性亦會愈高²!母乳內的蛋白分子較細,所以母乳較少機會令寶寶敏感; 而市面上常見的普通牛奶配方中的牛奶蛋白就是致敏性較高的大蛋白,所以寶寶較大機會於轉用配方奶期間出現敏感情況。

水解蛋白切得細 易消化更降低致敏性

既然蛋白愈大愈難消化、致敏性亦愈高,那有沒有方法可以「將蛋白變細」?營養師Eunice解釋,水解技術(Hydrolysis)可將大分子蛋白切細,令蛋白變得更易消化之餘,亦可降低牛奶蛋白致敏性。

Eunice 指如媽媽未能以純母乳餵哺寶寶,可考慮選用pHF-W水解配方,支持寶寶攝取全面營養,更減低寶寶敏感風險。

不過家長要留意,因各品牌水解技術不同,各水解配方降低致敏性的功效亦有高低之分! 科研實證雀巢®易消化³水解蛋白更高效降低牛奶蛋白致敏性⁴⁺。

《HK01》「人氣低敏奶粉品牌」雀巢®能恩®啟護®水解配方 | 本地大學實證⁵*

雀巢®穩居全港最多醫護推薦的No.1 防敏廠商^,旗下雀巢®能恩®啟護®配方所使用的易消化水解蛋白pHF-W獲超過20多項科研實證⁶⁻¹⁶,高效降低致敏性、長效減低敏感風險達20年⁶^^!

雀巢®能恩®的易消化水解蛋白pHF-W經「皇牌雙效水解技術」處理,本地大學實證雀巢® 能恩®配方內幾乎沒有完整大蛋白,獨特性領先全港⁵*,所以其降低致敏性效果非其他水解蛋白配方品牌可媲美!

$120 試用 雀巢®能恩®啟護®配方**

雀巢®能恩®啟護®配方榮獲《HK01》「01好生活品牌及服務大獎2025」「人氣低敏奶粉品牌」,是深受家長及醫護信賴的水解低敏配方。

除了易消化水解蛋白pHF-W,配方更蘊含 2 種 HMOs #、DHA 及益生菌,支持寶寶STOP在敏感前同時,全面守護寶寶健康。

立即以$120 體驗價試用**: http://bit.ly/4jHqWAl

了解更多產品資訊︰https://bit.ly/43Iq3mz

⁺ 指對比β-乳球蛋白,體外測試證實,降低牛奶蛋白致敏成分血清素釋放1000倍。

°體外致敏性。

∆指β-乳球蛋白,為牛奶中的一種蛋白成分。

*本地大學研究,指獨有蛋白分子種類數量, 截至2024年3月與香港市面上主要銷售的3種部分水解配方內的蛋白分子作比較。

^資料來源:益普索 (Ipsos) 市場調查研究(於2023年11月至12月在香港進行之市場調查研究,訪問130名香港婦幼科醫護人員。只包括同時提供嬰幼兒及兒童配方奶粉、孕婦營養品及兒童營養品的廠商。)

^^以敏感風險較高的寶寶與牛奶蛋白對照組比較。

⁺⁺ 在16-20歲時的呼吸道敏感風險。

#2‘FL和LNnT(屬於HMO類別,非源自母乳 )每100毫升沖調液含39毫克。

⁻ 指定階段雀巢®能恩®啟護®配方含B.L.益生菌。

**優惠受條款及細則約束。以體驗價試用指定雀巢®能恩®啟護®配方(初生嬰兒配方除外)。

母乳是最好的。

