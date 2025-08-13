7成港人因床褥影響睡眠！雅芳婷床褥大升級服務助你解決問題！

每日瞓醒都腰痠骨痛，以為是工作太累？真正的罪魁禍首，可能是你晚晚都瞓的床褥！一張不合適的床褥，不只影響睡眠質素，更會對脊骨健康造成長遠傷害，而有調查顯示，超過七成人認為自己現時的床褥出現問題！雅芳婷全新推出「床褥大升級」服務，透過配對床褥面墊解決床褥帶來的不同困擾，無須更換整張床褥，仲可以延長床褥壽命！



調查揭7成港人睡眠「唔滿意」 腰痛、瞓唔冧成普遍困擾

大家有時候起床仍感到疲累，可能會歸咎前一晚「瞓得唔好」，而問題有機會是出自床褥之上！雅芳婷於今年進行了一項關於床褥的問卷調查，訪問了超過800位用家，結果顯示，大家的滿意度僅僅合格，5分為滿分，平均只得3.39分。

這種「不滿」並非空穴來風，事關調查發現，超過七成受訪者直指目前的床褥有問題，最常見的是睡慣了的位置出現「人型凹陷」，承托力盡失（34.5%）；其次是在香港濕熱天氣下，床褥變成「蒸籠」，愈睡愈熱（28.6%）。在種種問題的影響下，亦有接近七成半的受訪者表示，現用床褥已引起身體不適，例如是長期腰部痠痛（36.3%）和睡眠後仍感疲倦（35.5%）。因此，一張不合適的床褥，無疑是影響生活質素和身體健康的隱形兇手。

換床褥太煩惱？雅芳婷「床褥大升級」拯救失眠都市人

面對不合適的床褥，許多人的第一反應是「換咗佢」，但隨之而來的卻是更多煩惱，例如新床褥價格高昂，又擔心未必適合自己，買錯的風險極高等等。為此，雅芳婷推出「床褥大升級」服務，為消費者解決煩惱！服務的核心是在現有床褥上配對一層功能性的「升級床褥面墊」，即時並針對性地改善現存問題。整個服務由專業顧問團隊全程跟進，確保客人獲得最佳體驗，即睇服務流程：

6款升級床墊針對性KO各種床褥問題

雅芳婷推出的六款「升級床褥面墊」各有不同功能，能針對性解決各種床褥奇難雜症：

1. 冬暖夏涼薄床墊

針對問題：怕冷怕熱

特色：夏天睡到滿頭大汗，冬天卻手腳冰冷？此床褥面墊的雙面設計完美解決此問題！一面內含蓄熱纖維，有效鎖住體溫，讓冬季倍感溫暖；另一面則採用有氧纖維，清爽透氣，告別夏季悶熱。

2. 全透氣雀巢薄墊

針對問題：長期臥床/透氣需要

特色：對於需要長期臥床，或對透氣度有極高要求的用家，此床褥面墊最為合適。高彈性的有氧纖維如同無數個微型彈簧及通風口，提供絕佳支撐力之餘，亦能迅速排出濕氣和熱氣，紓緩身體壓力。

3. 精準護脊床褥面墊

針對問題：承托力不足

特色：若你感覺床褥承托力不足，導致腰痠背痛，此床褥面墊就能出手相助。點對點®舒壓系統，能根據個人數據精確配置，提供完美承托；CoupleFit®設計，能為伴侶雙方提供獨立的定制睡眠區域，互不干擾；Open-case®模塊化設計則方便隨時調整和清潔。

4. 黑金剛彈力床墊

針對問題：床褥太軟

特色：床褥太軟，睡到腰部下沉，缺乏支撐？此床褥面墊採用偏硬身的金剛綿，剛柔並濟，能大幅提升床褥的支撐性，亦可直接使用。配上親膚柔軟的襇綿面布，在提供良好支撐的同時，不失舒適感。

5. 白鵝毛床褥面墊

針對問題：床褥太硬

特色：與床褥太軟相反，床褥太硬同樣令人徹夜難眠。此床褥面墊嚴選優質白鵝毛填充，質感極致柔軟蓬鬆，能即時提升床褥的柔軟度。另外，鵝毛更有天然親膚、冬暖夏涼的特性，輕盈貼身，提供無壓睡眠 。

6. 馬毛質感床褥面墊

針對問題：床褥下陷

特色：床褥用久了，身體常躺的位置有機會出現輕微下陷，而此床褥面墊內層採用特殊粒狀設計的超高密度物料，能有效修補床褥的輕微下陷問題，延長床褥壽命。其獨特的馬毛質感柔軟舒適，加上雙重透氣的針織面層，確保睡眠乾爽。

如有興趣了解「床褥大升級」服務及六款「升級床褥面墊」更多，可到親身門市尋求店員協助。

